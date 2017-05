Martínez propone modificar la dedicación exclusiva de los profesionales

La legisladora Myriam Martínez anticipó que presentará un proyecto que propone modificar la dedicación exclusiva hacia un sistema mixto y opcional de los profesionales con el sistema de salud público. “La propuesta es generar una apertura”, indicó.

USHUAIA.- Durante la reunión que mantuvieron esta semana los legisladores con el ministro de Salud de la Provincia, Marcos Colman, quien fue a pedir a la Legislatura más vacantes para el ingreso de nuevos enfermeros y profesionales, la legisladora Myriam Martínez planteó al funcionario la posibilidad de “abrir el sistema de salud”.

“Hoy contamos con un sistema cerrado, el profesional tiene la retención del título que lo inhabilita para ejercer en la actividad privada. Debido a la falta de profesionales, estamos contratando en el servicio de neonatología, ginecología, urología, y también tenemos 63 enfermeros contratados. Pero además está la diferencia que existe entre lo que pagan al contratado y el profesional de planta permanente”, dijo la parlamentaria.

En el encuentro, Martínez le preguntó a Colman si “evaluó la posibilidad de abrir el sistema e ir a un sistema mixto, porque ya lo estamos teniendo de forma encubierta. Cuando uno contrata profesionales como lo estamos haciendo, el sistema está abierto; en los papeles está cerrado, pero en la realidad está abierto”.

“El Ministro no está muy de acuerdo con el sistema abierto y dice que está trabajando para ofrecer un estímulo a los profesionales, pero no sabemos muy bien de qué se trata”, indicó.

Sin embargo cuestionó que “no nos explicó de qué se trataba esta forma de estimular a los profesionales, mediante algún pago adicional, y dijo que lo estaba trabajando y que posiblemente para fin de año estaría en funcionamiento”.

En este orden para la Legisladora hace falta una solución más rápida e integral. “Independientemente de lo que dijo el Ministro, estamos trabajando para desbloquear el título en forma opcional, con una escala salarial adecuada a su desempeño”.

Y agregó que “creemos que se pueden captar profesionales independientes y del sector privado, para que se radiquen en la zona; con esta nueva modalidad, se podría ampliar mediante una convocatoria nacional”.

“Esta propuesta la venimos evaluando con el equipo que me acompaña, porque tenemos que generar alternativas. Este sistema se quedó en el tiempo y seguimos hablando siempre de lo mismo. Si estamos contratando profesionales, como lo estamos haciendo, si los médicos de planta permanente renuncian y se van a trabajar al privado, y después por necesidad del hospital se los contrata, tampoco es bueno. El profesional que se queda y trabaja, ve que el que se va después regresa con una remuneración mejor. No es una forma de estimular a los profesionales”, remarcó.

Martínez sostuvo que esta no es una propuesta del Ejecutivo Provincial. “Es una propuesta de una legisladora que se lo planteó al Ministro, por supuesto lo he hablado con los funcionarios, pero no es un tema decidido. Si fuera así, lo hubiera presentado el Ejecutivo. Yo lo voy a presentar porque me parece que es una alternativa y lo quiero debatir”, dijo.

Asimismo aclaró que “soy Legisladora oficialista pero también tengo iniciativas propias, lo voy a elevar primero al ministerio de Salud, para que lo analice, y ahí vamos a abrir el juego”.

“¿Por qué no podemos complementar lo público y lo privado, como se hace en todos lados, y darle a los profesionales la oportunidad de que, si quieren trabajar en el privado, que lo hagan?”, planteó la Legisladora.

En este orden consideró que “hay que generar esta amplitud donde todos tengan posibilidad de crecimiento, y sobre todas las cosas que los vecinos que se atienden en los hospitales puedan acceder a los profesionales”.

“Tengo obligación de plantear esto, más allá de ser una Legisladora oficialista, porque veo mucha inversión en salud y no nos podemos quedar atrapados porque un grupo de profesionales quiere seguir teniendo privilegios. Yo tengo la obligación de acompañar no solamente las iniciativas del Ejecutivo sino las que me parezcan que son buenas para los vecinos”, cerró.

“No va a traer buenos resultados”

El doctor Julio Torres dijo que desde SIPROSA “vemos esto con ojos críticos y creemos que se debe dar una charla profunda, porque esto sí afecta totalmente a todo el sector de profesionales”.

“Es cierto que hay áreas en las que la apertura del sistema podría beneficiar, otros sectores en los que no, pero nos parece que si esto es simplemente para beneficiar a un sector que hace prácticas, no va a traer buenos resultados”, afirmó.

Y recordó que “hace un par de años se dio una experiencia en la que se abrió el sistema en forma parcial para algunas especialidades, por la crisis que había en ese momento en la parte de neonatología y cirugía vascular, pero esto no atrajo nuevos profesionales hacia el sistema, que es lo que realmente hace falta”.

Torres aseguró que actualmente “la crisis del sistema se ha extendido a todas las áreas del Hospital, porque la oferta no es atractiva”.

“La simple apertura del sistema no va a hacer que sea más atractiva para el profesional que quiera ingresar, porque el sueldo va a bajar aproximadamente 20 mil pesos”, señaló.

Planteó como ejemplo el caso de una neurocirujana que ingresó en el mes de enero “atraída por las bondades de nuestro sistema y ya está en el sector privado”, señalando que “los podemos seducir y traer, pero después en las condiciones actuales, se van”.

“De hecho, a muchos de estos profesionales en las entrevistas les dan ofertas mentirosas y cuando llegan se dan cuenta que no es lo que les dijeron, se sienten engañados y se van al sector privado”, remarcó.