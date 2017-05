Los tratamientos de fertilidad de baja complejidad podrán hacerse en Tierra del Fuego

Así lo adelantó el Dr. Nicolás Neuspiller, coordinador del Programa Nacional de Reproducción Médicamente Asistida. El profesional espera que en un máximo de 6 meses, los laboratorios y profesionales de los dos hospitales de la provincia estén listos para empezar a hacer inseminaciones artificiales.

RIO GRANDE.- El doctor Nicolás Neuspiller es tocoginecólogo, especialista en fertilidad, desde hace más de 30 años. Actualmente coordina el Programa Nacional para Reproducción Médicamente Asistida. Este programa fue creado el 6 de diciembre de 2016. Se espera que en un tiempo máximo de 6 meses todas las provincias tengan acceso a tratamientos de fertilidad, en los hospitales públicos.

“Antes estos tratamientos eran para la gente que tenía plata. Después, con la ley de fertilidad se beneficiaron los que tenían obras sociales. Pero faltaba todavía que se incluya a quienes no tienen obra social ni prepagas”, comentó el médico.

Actualmente, Neuspiller y su equipo encuentran en etapa de evaluar, y cuantificar las necesidades específicas de cada provincia en cuanto al tema fertilidad. Durante la semana pasada estuvo visitando entre otros hospitales de la Patagonia, el Hospital de Río Grande. Además, el Coordinador aseguró que a más tardar, en 6 meses, el proceso de capacitación y equipamiento de los laboratorios en Tierra del Fuego debería estar terminado.

“Yo creo que vamos a tener capacitado al personal, como todos los materiales e insumos que se necesitan para empezar a poder trabajar, a hacer inseminación más o menos en 3 o 4 meses. Como máximo, pienso 6 meses, porque en parte ya lo tienen y parte les vamos a mandar desde el Ministerio de Salud de la Nación”, adelantó Neuspiller.

Entre los elementos que actualmente se necesitan para equipar cada hospital, se cuentan: dos ecógrafos para la provincia (uno para el hospital de cada ciudad), medios de cultivo para el tratamiento del semen en la inseminación artificial y cánulas de transferencia para las inseminaciones.

El doctor Neuspiller es uno de los primeros especialistas que introdujo técnicas de Fertilización Médicamente Asistida en Argentina, y asegura que sabe lo mucho que significa para muchas personas tener la posibilidad de hacer estos tratamientos, aún sin obra social o cobertura médica prepaga: “Yo trabajo en tratamientos de fertilidad desde el año ’85. Así que conozco la realidad de los pacientes, la ansiedad que genera. Hay procesos en la Salud Pública que tienen que cumplirse y llevan tiempo. Yo tengo que terminar de evaluar todas las provincias, y recién ahí empezar con el proceso de licitación, para pedir lo que se necesita en todas las provincias… y no, equipar una, ver otra, pedir todo de nuevo, etc. Me falta recorrer algunas provincias. Espero terminarlas antes dos meses. Y cuando ya esto esté, puedo hacer el pedido para todos lados”.

El objetivo es que se puedan realizar tratamientos de baja complejidad en cada provincia. Desde lo que es estimulación ovulatoria con relaciones programadas, hasta inseminación artificial. En caso que los pacientes necesiten tratamientos de alta complejidad, las primeras etapas del mismo se harán en la provincia, y luego los pacientes serán derivados al Hospital de Clínicas, que también es estatal, en Capital Federal. “Antes muchos pacientes iban a Bahía Blanca, pero encontramos que es mejor tramitar todo a través de la Casa de Tierra del Fuego. En esos casos, el Gobierno provincial se va a hacer cargo del costo de los traslados, del alojamiento, y el Estado nacional se hace cargo del tratamiento en el Hospital de Clínicas”, explicó el profesional.

En cuanto a la situación en Tierra del Fuego, Neuspiller manifestó su agradecimiento hacia las autoridades provinciales del área de Salud, y agregó: “Todos los profesionales que vi en el Hospital de Ushuaia, y en el de Río Grande, están con muchas ganas de empezar, y con mucha fuerza. Así que yo creo que lo vamos a lograr”.