Los trabajadores no fueron notificados y aguardan el 100% de la indemnización

La firma textil que ya aceptó incorporarse al Programa de Reconversión Productiva de Nación todavía no notificó por despido a sus empleados, que aguardan cobrar el mes en curso y el 100% de la indemnización. La empresa ofreció el 60%.

RIO GRANDE.- La secretaria General de SOIVA, Alejandra Zustovich, se refirió al avance de las negociaciones en la desvinculación de los trabajadores de la empresa textil Yámana.

“El viernes pasado la empresa tuvo una reunión en Buenos Aires en el Ministerio de Industria donde se le explicó los alcances del programa de Reconversión Productiva y se nos transmitió que habían aceptado y que en el curso de la semana iban a estar presentando la documentación que les solicitaron”, señaló.

En este orden el programa “posibilitaría que el trabajador siga cobrando por seis meses la mitad del sueldo que venía cobrando, además de la posibilidad de ser absorbido por otra empresa que no necesariamente tiene que ser de nuestro rubro”, dijo Zustovich.

Sin embargo, todavía se está discutiendo el tema de la indemnización. “Aún no hemos llegado a que la empresa acceda a pagar el 100%, igualmente todavía por parte de la firma no ha habido ningún tipo de notificación sobre la situación de los trabajadores”, afirmó la dirigente textil.

Y remarcó que “estamos esperando la notificación y que la empresa pague la indemnización como corresponde ya que solo ofreció pagar el 60%, hasta el momento no recibimos ningún otro ofrecimiento”.

De esta manera los trabajadores y los gremios analizan los pasos a seguir; “siempre sosteniendo el reclamo del 100% de las indemnizaciones”, afirmó.

Si bien han mantenido charlas con funcionarios del Ministro de Trabajo, Zustovich indicó que “sabemos que el Ministerio no obliga a la empresa, la obliga un juez, vamos a ver cómo se llega al tema del 100% de la indemnización. Pero como la firma no ha notificado a los trabajadores, estos días siguen corriendo como días trabajados, no hay ninguna desvinculación, si la situación sigue igual los primeros días del próximo mes deberían estar cobrando su postura y ahí el Ministerio debe poner su postura sobre eso”.