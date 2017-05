“Los emprendedores nos enseñan a pelearla con sus propias manos”

RIO GRANDE.- Lo dijo el intendente Gustavo Melella durante la apertura de la feria El Desafío de Producir.

“Según el INDEC Tierra del Fuego es la provincia con mayor desempleo del país; en el último año donde más pegó el desempleo es en nuestra provincia y eso es muy duro”, manifestó el intendente.

“El segundo dato -agregó- es que bajó notablemente el consumo de leche y pan, como en otras provincias. Y lo dicen los especialistas que esto representa un avance de la pobreza, y comienza a estar en riesgo la alimentación de nuestros chicos, y habla que no estamos viviendo bien. Algunos no mencionan esto porque dicen que todo está bien y no todo está bien. Son datos que nos tienen que doler para que nos ocupemos”.

“Sin embargo -aseguró- no debemos quedaros en la tristeza, debemos mirar hacia adelante. Esta es la ciudad de nuestros sueños, todos por distintos motivos, la elegimos para crecer, para quedarnos”.

Melella resaltó que El Desafío de Producir es un ámbito donde se puede crecer, y ver que con esfuerzo se puede. “Los emprendedores nos tienen que enseñar que se puede ganar, pelearla con sus propias manos”.

El intendente además, saludó a los taxistas en su día, reconoció la labor de los empleados municipales, y agradeció a las autoridades de la Escuela Agrotécnica Salesiana.

La 29° edición de El Desafío de Producir, es una de las feria de emprendedores locales más importantes de la región, y puede ser visitada hasta este domingo en la Misión Salesiana.

La secretaria de la Producción y Ambiente, Sonia Castiglione, destacó: “Hemos recibido este último tiempo, gente en un contexto difícil. Con mucha alegría podemos decir que hemos podido acompañar a muchos de los que se han acercado en esas condiciones, muchos de los cuales hoy están acá con un stand”.