Un joven fue detenido por el asalto a un remisero y estaría vinculado con otro caso, a un taxista

Un taxista fue atacado y herido al resistirse a ser asaltado por un joven que se pudo dar a la fuga. Minutos más tarde, un remisero fue víctima de un robo a mano armada. El delincuente le había referido que “acabo de robar a un gil” y que le había cortado la mano.



RIO GRANDE.- Un joven fue detenido por el asalto a mano armada a un remisero, quien aparentemente minutos antes había hecho lo propio con un taxista, ya que el ladrón le refirió a su víctima que “acabo de robar a un gil” y que la había hecho un corte en la mano

El primer delito tuvo como damnificado al interno 171 de la ATURG al mando de Alberto Maita quien tomó un pasajero sobre Belgrano casi Perito Moreno, trasladándolo a la zona del hospital donde sacó un cuchillo exigiéndole la entrega de su recaudación.

Sobre calle Ameghino se dio el forcejeo sobre el taxi, resultando el chófer lesionado en uno de sus dedos, pero resistiendo el robo, por lo que el malviviente se escapó metiéndose en el hospital, saliendo por la parte trasera del mismo.

Media hora después, un remis de la agencia Remicoop fue abordado por una persona que encargó viajar a la margen sur, actuando de la misma forma al pasar por calle 9 de Julio y Moyano, donde sacó un cuchillo y asaltó al remisero, José Nieva.

El chófer entregó su billetera con mil pesos de recaudación, ante lo cual el asaltante descendió, dando aviso radial de lo sucedido.

Una rápida respuesta policial permitió detectar a este mismo joven, reconocido por el remisero, caminando por 9 de Julio al 800, donde quedó detenido siendo identificado como Martín Leonardo Rojo de 27 años.

Al malviviente se le incautó un cuchillo, y luego en una requisa ordenada desde la justicia se le incautó el dinero que habría sido sustraído al trabajador del volante.

Imputado por el delito de “robo agravado por el uso de arma” Rojo quedó detenido a disposición del juzgado de turno, desde el cual se ordenaría una rueda de reconocimiento a fin de poder confirmar si fue el autor también del primer hecho.

“Dejar un mensaje”

El remisero, al contar lo sucedido a la prensa, dijo que el ladrón pidió que lo lleve primero a una estación de servicio de YPF de Chacra II, pero “le explique que sólo hay una estación de Axion y me pidió llevarlo hasta allá. Así cuando íbamos por Moyano, pasando Thorne, me dijo: Acabo de robar a un gil y cuando llegamos a 25 de Mayo me clavó un cuchillo por la espalda y más adelante, en Don Bosco me hizo parar y me sacó toda la plata. Ahí me dijo con vos voy a dejar un mensaje, al otro gil le corte la mano nada más”.

El trabajador del volante contó que quiso calmar al delincuente, diciéndole: “Tranquilizate, ya te di la plata no tengo más nada” y fue ahí cuando le pidió que lo lleve a otro lado: “Vamos hasta la margen” le dijo.

El remisero indicó que cuando iba por la avenida San Martín, esperaba poder encontrar a un Policía de a pie a algún patrullero, pero no cruzo a nadie como para pedir auxilio. Por lo tanto, al llegar a la intersección con 9 de Julio, decidió doblar y estacionar el auto, ante lo cual el ladrón le apoyó el cuchillo en el cuello y lo siguió amenazando, diciéndole que “ahora voy a manejar yo”. Luego de ello se bajó del automóvil, lo cual aprovechó Nieva para dar marcha al remis y escapar.

Luego de dar aviso a otros compañeros remiseros y a un hermano, la Policía comenzó a hacer un rastrillaje y pudieron localizar al ladrón, quien quedó imputado por el grave hecho.