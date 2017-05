Indignación con la condena que fue aplicada al conductor que atropelló y mató a peatón

Los familiares de Roberto Gómez, que en 2009 se dirigía a pie a trabajar y fue arrollado por un utilitario conducido por un joven, no ocultaron su tristeza e impotencia ante la pena de 2 años y medio de prisión en suspenso que se le aplicó al conductor. “Es una burla que lleva desazón a la familia”, dijo Gladys Bizzozzero, viuda de Gómez.

USHUAIA.- Gran “indignación” e “impotencia” causó la condena que el Tribunal de Juisticia le aplicó a Cristian Iván Moschner, quien el 24 de mayo de 2009 embistió con su automóvil a Roberto Gómez, mientras éste se dirigía a su trabajo, caminando sobre la Avenida Perito Moreno. El imputado recibió dicha pena tras considerarlo autor del delito de homicidio culposo, aunque los jueces también lo inhabilitaron para conducir por el término de 5 años.

“Es lamentable que Cristian Moschner no pague por lo que hizo” sostuvo Gladys Bizzozzero, viuda de Gómez quien además dijo que la familia quedó destrozada tras conocer la sentencia. “Tenemos una angustia tremenda” ya que “ayer nos notificaron de la sentencia que suena a burla”. La mujer recordó además que “este mes se cumplen 8 años de trajinar por una justicia que está ausente” ya que consideró se trata de “una justicia que lleva desazón a la familia”.

La mujer, quien tras el caso se constituyó en una referente y vicepresidenta de la Red de Familiares Víctimas de Tránsito, aseguró que Moschner “no ocupa un lugar en nuestras vidas” y aclaró que “no hay odio ni rencor, pero sí causó mucho dolor a nuestras vidas”.

La condena

En la causa quedó probado que Moschner conducía un utilitario Peugeot por la Avenida Perito Moreno, cuando en inmediaciones de la firma Pesantar, a una velocidad de 48 km la hora, y con un grado de alcoholemia que rondaba los 0,98 g/l, atropelló a Gómez.

La Justicia dijo que Moschner embistió a Roberto Gómez, quien en ese momento transitaba por la Avenida a pie, para dirigirse a su puesto de trabajo en la empresa de colectivo Tailem. El episodio le causó la muerte prácticamente de manera instantánea

Bizzozzero dijo en Radio Nacional que había hablado con Yésica, la hija de la víctima y suya propia, para comunicarle el resultado de la decisión judicial. “Ella está estudiando abogacía y me decía que mientras las leyes no cambien y diputados y senadores no trabajen a conciencia, vamos a seguir así”.

La mujer dijo saber que el resultado de un juicio “no nos van a devolver a Roberto” pero consideró que sí “debe haber una justicia ejemplar”. Al respecto agregó que “hay mucho trabajo por hacer, se habla mucho, se escribe mucho pero se acciona poco en el país”.

Además Bizzozzero se mostró preocupada por “quién va controlar a Moschner para que cumpla su inhabilitación” ya que recordó que antes de atropellar y matar a Gómez, el mismo ya había sufrido una inhabilitación de ocho meses.