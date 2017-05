Impacto-El Sureño y Aire Libre-Fueguina

RIO GRANDE.- Mañana (20:00), en la sede del Club de Ajedrez de Río Grande (María Auxiliadora 661, Chacra II), se jugará la 2ª fecha del 11º Torneo Intermedios.

Asimismo, estos fueron los podios del torneo 132º Aniversario de la Policía de la Provincia de Tierra del Fuego, disputado en el SUM del Museo Marítimo de Ushuaia, con record de participantes (50): Sub 6: 1.Tomás Iglesias, 2.Lucas Porto. Sub 8: 1.Camilo Freiberg, 2.Santino Zapata, 3.María Clara Romero. Sub 10: 1.Antonio Yanacón (RG), 2.Mateo Romeu, 3.Valentino Flores. Sub 12: 1.Julián Barreda, 2.Amadeo Nifury, 3.Florencia Pietropaolo. Sub 14: 1.Fernando Poratto, 2.Martina Fontenla, 3.Franco Gonzalo. Sub 16: 1.Nahuel Campagnoli, 2.Francisco Olmos, 3.Samuel Penayo. Por la Policía colaboraron Ana Durán, Rosa Erramuspe y Susana Cuello.

11º Torneo Intermedios

Ronda 2 (sábado 20/5, 20:00): FM Impacto-Diario El Sureño y Aire Libre FM-Radio Fueguina. Libre: FM Del Siglo. Posiciones generales: 1.FM Impacto 3 puntos (1 partido); 2.El Sureño 2,5 (1); 3.FM Del Siglo 1,5 (1); 4.Radio Fueguina 1 (1); 5.Aire Libre 0 (0). Tablero 1: 1.Sebastián Rodríguez (I) 1; 2.Federico Torres (ES) 1; 3.Ricardo Sosa (DS) 0; 4.Angel Quiroga (RF) 0; 5.Ariel Farías (AL) 0. Tablero 2: 1.Cristian Barrozo (I) 1; 2.Sebastián Sandoval (ES) 1; 3.Ricardo Saldivia (DS) 0; 4.Daniel Zsilavecz (RF) 0; 5.Gastón Perpetto (AL) 0. Tablero 3: 1.Francisco Zsilavecz (I) 1; 2.Omar Mayda (DS) 0,5; 3.Nicolás Pinedo (ES) 0,5; 4.Joaquín Mancieri (RF) 0; 5.Daniel Amante (AL) 0. Tablero 4: 1.Santiago Borbea (DS) 1; 2.Mateo Avellaneda (RF) 1; 3.Tomás Alderete (I) 0; 4.Franco Fleitas (ES) 0; 5.Enzo Torres (AL) 0.