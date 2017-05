Guillermo Molinari y Guillermo Vera, en el lago Titicaca

RIO GRANDE.- Los nadadores Master de esta ciudad Walter Molinari (50/59 años) y Guillermo Vera (60/69 años) participaron el sábado 6 de mayo en el XI Torneo Internacional de Natación en Aguas Abiertas 2017 “Isla del Sol – Isla de la Luna”, disputado en el lago Titicaca, en cercanías de Copacabana (Bolivia).

“Este año me enfoqué en aguas abiertas, en febrero hice una Clínica con Damián Blaum (campeón mundial en aguas abiertas 2013, y subcampeón en 2007/2009/2010/2012), en el Hotel Llao Llao, en Bariloche, al día siguiente hubo una competencia (Patagonia Open Water), en el lago Moreno, sobre 3.600 metros, quedé 3° en mi categoría y 13° en la general. Esa fue mi preparación para ir a Bolivia, donde era una distancia de 7,5 km.”, apuntó Molinari, quien hasta el año pasado entrenaba al grupo de nadadores Master riograndense.

Vera y Molinari llegaron con una semana de anticipación a Bolivia: “el Club de Tenis La Paz, organizador de la prueba, nos facilitó la pileta para entrenar. Ivámos de 6:00 a 8:00 y de 20:00 a 22:00, una parte en la pileta climatizada, y otra en la abierta. Nos costó los primeros días, con una buena dieta, mate de coca y otras prevenciones nos fuimos poniendo a punto. Estábamos a 3.250 msnm, y el día de la competencia, a 3.800 msnm, esa diferencia de 600 metros se notó”.

“El sábado arrancamos a las 7:00, es una hora de navegación a la Isla del Sol, se largó a las 10:00, con viento de frente, y olas de 35 centímetros, eso dificultó un poco. Había deriva, en definitiva habremos nadado unos 8.000 metros, la experiencia de nadar en aguas abiertas me permitió orientarme bastante bien. Use el traje de neoprene que compré el año pasado para la prueba de Punta Tralca, en Chile, cuenta con dos compuestos, uno para el torso, cintura y parte de las puiernas que es más grueso que en del sextor de los hombros, que es más fino”.

Molinari, quien agradeció entrenar en el Natatorio Municipal junto al profesor Emanuel Mansilla (“los martes, jueves y sábado voy de 5:00 a 6:00; y de lunes a viernes, por la noche”), detalló que “me quise meter en el pelotón de punta, iban muy rápido para mis condiciones y a esa altura. Me quedé sin aire, tuve que bajar la intensidad de nado y cambiar el ritmo de respiración. El día estaba soleado, aunque a muchos los sacaron con principio de hipotermia, arrancamos con 2/3 grados, y terminamos con 6/7 grados en el aire, y en el agua, unos 10 a 12 grados”.

Al frente terminaron nadadores de Cochabamba mientras que nuestro representante terminó 9º en masculino (11º en la general absoluta), y ganó su categoría. “Son varios juveniles y mayores, con experiencia en aguas abiertas. Guillermo Vera abandonó en la primera parte, no soportó el ritmo, sobre todo por la altura, no es fácil”.

Nuestro entrevistado añadió que “fue dura, pero encontré un buen ritmo, a 58/60 brazadas por minuto, es bastante fuerte. Eso me lo hago controlar con mi asistente, mi guía, el cuenta las brazadas, de acuerdo a las instrucciones que le vas dando. La hidratación la tengo entrenada cada 20 minutos, con una bebida isotónica, y luego intervalado con un isotónico con gel. Y llevo bananas, si es que llegan a aparecer síntomas de calambre, esta vez no sucedió, así que no las consumí. Y también algún gel extra, por si siento fatiga”.

El domingo 7 emprendieron el regreso, desde La Paz, arribando a Río Grande el lunes 8, tras dormir en la frontera de San Sebastián. “Ahora tengo la prueba en Punta Tralca, el sábado 27; y el Campeonato Sudamericano Master, en Arica, en pileta (400 y 800 metros), en noviembre”, concluyó Molinari, quien se hizo cargo de todos los gatos que insumió su participación en Bolivia.

General Varones

P/Nadador Categ. Procedencia Tiempo Prom.

1.Mauricio Gutiérrez Juv-1 Cochabamba 1:44:52 13:06

2.Jaime Arévalo May-1 Cochabamba 1:45:52 13:14

3.César Vargas Juv-2 Cochabamba 1:53:13 14:09

4.José Málaga May-2 Cochabamba 2:03:44 15:28

5.Yusef Mariscal Juv-3 Tarija 2:12:59 16:37

6.Ronald Quispe Juv-4 Oruro 2:15:56 16:59

7.Andrés Barriga May-3 Cochabamba 2:17:36 17:12

8.Eduardo Collazos MtC-1 Perú 2:18:38 17:20

9.Walter Molinari MtD-1 R.Grande (Arg) 2:20:37 17:35

10.Marcel Velarde May-4 Santa Cruz 2:21:59 17:45

Fecha: 06/05/2017. Distancia: 7,5 kilómetros. Clasificados: 24. Participantes: 30. Anotados: 33. Nota: para el promedio por kilómetro se toma una distancia de 8 kilómetros, por la deriva. Abandonó Guillermo Vera (Río Grande/Master E).

General Mujeres

P/Nadadora Categ. Procedencia Tiempo Prom.

1.Alondra Castillo May-1 Cochabamba 2:00:37 15:05

2.Gabriela Viscarra MtA-1 Cochabamba 2:16:31 17:04

3.Sabrina Azero Juv-1 Cochabamba 2:24:14 18:02

4.Mariana González Juv-2 La Paz 2:26:10 18:16

5.Michelle Macy MtC Estados Unidos 2:28:01 18:30

Fecha: 06/05/2017. Distancia: 7,5 kilómetros. Clasificadas: 13. Participantes: 15. Anotadas: 16. Nota: para el promedio por kilómetro se toma una distancia de 8 kilómetros, por la deriva.

Patagonia Open Water

P/Nadador Categ. Ciudad Marca Prom.

1.Santiago Ruiz 18/29-1 Bariloche 45:21 12:36

2.Gastón Pagniez 40/49-1 Va.Devoto 47:26 13:10

3.Marcelo Galvalisi 40/49-2 Caballito 47:27 13:10

4.Leandro Zinigoni 40/49-3 Pza.Huincul 47:35 13:13

5.Guillermo García 18/29-2 Bariloche 47:40 13:15

6.Diego Rosso 30/39-1 Gonzá.Cháves 47:51 13:17

8.Ricardo Farengo 50/59-1 Bariloche 49:02 13:37

11.Carolina Favier 18/29-1 Bariloche 50:56 14:09

12.Abel Cuadrado 50/59-2 Lucila Del Mar 51:10 14:13

14.Walter Molinari 50/59-3 Río Grande 52:37 14:37

Fecha: 26/02/2017. Distancia: 3,6 km. Clasificados: 30 (18 varones/12 mujeres).