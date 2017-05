Ganaron Escuela Argentina y Almar

RIO GRANDE.- En dos partidos correspondientes a la 5ª fecha de Primera AS, por el Campeonato Apertura de futsal, en la rama femenina, el puntero Escuela Argentina -que lidera con el puntaje ideal- venció por 4-2 a Quilmes, mientras que Almar superó por 2-1 a Italiano, en un duelo entre dos elencos que sueñan con conservar la categoría. Asimismo, se postergó Racing-O’Higgins.

De esta forma, Escuela Argentina acumula 10 puntos, y se aseguró por anticipado un lugar entre los cuatro primeros, que le otorgará el pase a las semifinales. O’Higgins Celeste se ubica segundo, con 5 puntos, por delante de Quilmes, Racing y Almar, con 4 unidades.

Por la mínima

Dieciocho minutos le llevó a Almar abrir la cuenta ante Italiano (toque de Cristina Pérez por la izquierda, tras habilitación de Miriam Cárdenas), y la misma jugadora aumentó a los 2:50 del ST, con un zapatazo al ángulo superior izquierdo. Agostina Brussino descontó 1’ más tarde, pero las suyas no pudieron revertir la desventaja.

Esta es la síntesis: Italiano: 1.Karina Elgueta; 18.Gisela Burgos (c), 15.Rosalina Gamarra, 16.Valeria Miranda y 11.Soledad Avilés (FI); 20.Guillermina Navarro; 5.Agostina Brussino (1), 7.Vanessa Legui, 4.Fiama Vacca, 3.Romina Castillo, 10.Lorena Bahamonde. E: Fernando Torres. Almar: 12.Nora Cárdenas; 6,Antonela Cárdenas, 4.Cristina Pérez (2), 5.Patricia Cárdenas y 7.Miriam Cárdenas (FI); no ingresó: 9.Eva Cárdenas. E: José Hernández. Arbitros: Osmar Heredia/Miguel Salas. Gimnasio: Anexo Polideportivo.

Emotivo

Escuela se adelantó con un error defensivo del contrario, del que sacó ventaja Priscila Soto (7:15), y contó con varias opciones para marcar. Con los 20’ cumplidos, Sandra Barría desvió un penal.

De ida y vuelta, así fue la segunda mitad. A los 7:56 Daniela Garibotto no falló -fue un golazo- luego de una falta en el área de Naomi Galleguillos a Brenda Castello, donde ambas fueron amonestadas). Enseguida descontó Barría (devolución de cabeza de Diana Elcano, 8:40), pero en un santiamén lo liquidaron las albicelestes, con una escapada de Gamarra y la cesión para Castello (10:13), y con un recupero de aquella que se transformó en el 4-1 (10:35).

La salida de Garibotto (por segunda amonestación, sancionada como capitana por el accionar de su entrenador, luego desplazado del banco de suplentes), y el 2-4 de Barría (apoyándose en Yamila Ramírez), a los 18:35. Al final, el aplauso de los agradecidos espectadores.

Esta es la síntesis: Quilmes: 17.Verónica Lozano; 2.Yamila Ramírez (c), 10.Diana Elcano, 9.María Quiroz y 5.Sandra Barría (2) (FI); 15.Cintia Villalobos, 11.Natalia Gudiño, 6.Romina Gudiño, 3.Naomi Galleguillos (A); no ingresaron: 12.Ester Chiclana; 8.Ivana Ramírez, 14.Micaela Figueroa. E: Marcelo Ramírez. Escuela Argentina: 12.Claudia Nieva; 15.Priscila Soto (c) (1), 4.Yanina Paillán (A), 10.Luciana Gamarra (1), y 6.Oriana Cancino (FI); 13.Daniela Garibotto (1/descalificada ST 12:20), 6.Pamela Toloza, 14.Lara Rain, 8.Brenda Castello (1/A); no ingresaron: 2.Milagros Barrientos, 3.Anabel Brivio, 4.Yuliana Barría, 5.Dana Rain, 7.Micaela Montecino. E: Mario Toloza (expulsado ST 13:00). Arbitros: Osmar Heredia/Miguel Salas. Gimnasio: Anexo Polideportivo.

Primera A – Resultados

Día Partido Res.

23/04 Escuela-Racing 5-0

23/04 Italiano-Quilmes 2-2

23/04 O’Hig.C.-Talleres 11-0

30/04 Almar-Escuela 1-4

30/04 Italiano-O’Higg. 2-2

30/04 O’Hig.C.-Quilmes 1-1

30/04 Racing-Talleres 6-2

07/05 Italiano-Racing 1-2

Día Partido Res.

07/05 Almar-O’Hig.C. 1-2

07/05 Escuela-O’Higgins 3-2

07/05 Quilmes-Talleres 7-1

14/05 Almar-Racing 4-3

14/05 Escuela-Talleres 10-1

14/05 O’Higgins-O’Hi.C. 6-1

21/05 Italiano-Almar 1-2

21/05 Escuela-Quilmes 4-2

Primera A – Posiciones

P/Equipo Pts. J G E P Gf Gc Df.

1.Escuela Argentina 10 5 5 0 0 26 6 +20

2.O’Higgins Celeste 5 4 2 1 1 15 8 +7

3.Quilmes 4 4 1 2 1 12 8 +4

4.Racing 4 4 2 0 2 11 12 -1

5.Almar 4 4 2 0 2 8 10 -2

6.O’Higgins 3 3 1 1 1 10 6 +4

7.Italiano 2 4 0 2 2 6 8 -2

8.Talleres 0 4 0 0 4 4 34 -30

Nota: al término de la 7ª fecha, los cuatro primeros jugarán las semifinales (1º vs. 4º y 2º vs. 3º), y también jugarán 5º vs. 8º y 6º vs. 7º. Tras esos cruces, los dos últimos descenderán a Primera B.