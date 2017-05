“Esta era una deuda pendiente, y hemos empezado a hacernos cargo”

Lo dijo el intendente Gustavo Melella durante la presentación de la Diplomatura de Fortalecimiento de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Más de 60 profesionales de 44 instituciones educativas, de otras áreas municipales y de Gobierno Provincial, participan de esta propuesta municipal.

RIO GANDE.- Se realizó ayer, en el Museo Municipal Virginia Choquintel, el lanzamiento de la Diplomatura de Fortalecimiento de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

La capacitación dura 3 cuatrimestres y se dicta a través de un convenio entre la Universidad Salesiana Argentina (UNISAL).

“Hay una gran necesidad del sector docente, y de otras instituciones. Es muy importante que los acompañemos y que destinemos los fondos públicos al fortalecimiento de este sistema, para que las instituciones se encuentren entre ellas y puedan pensar lógicas de trabajo conjunto, generar además una red de trabajo con instituciones educativas, con la justicia y todos los organismos para abordar los problemas y proponer soluciones concretas a los vecinos”, comentó la Secretaria de Promoción Social, Analía Cubino.

Entre las 60 becas otorgadas por el municipio, hubo espacio para 9 representantes del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia que se sumaron a la iniciativa.

La Secretaria destacó la disposición de los docentes en estas situaciones que, muchas veces, se detectan en las escuelas. “Hay situaciones problemáticas en las escuelas, y está a la vista que las escuelas quieren participar. Esta capacitación no es una resolución ministerial, es una carrera y la están emprendiendo, querer tener herramientas y ser parte de esta red. Y sabemos que esos profesionales están trabajando, están en servicio, y desean ser referentes en su institución”, resaltó Cubino.

Por su parte, el Licenciado Galli, de la UNISAL indicó que “esta es una propuesta de formación a largo plazo, abierta no solo a docentes sino a agentes sanitarios, operadores comunitarios, abogados, trabajadores sociales, todo aquel que trabaja con niños y adolescentes. La ley 26061 por primera vez establece que los niños son sujetos de derecho. Esta ley se tiene que meter dentro nuestro, tiene que modificar además de las políticas públicas, las prácticas de los adultos con los niños”.

El intendente Gustavo Melella, habló de las iniciativas tomadas por el ejecutivo municipal para promover el cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia: “Es una gran apuesta de la ciudad, y de todos, lograr tener una infancia realmente linda, acompañada por el Estado. Pensar en los chicos es fundamental, y es importante que haya más de 40 instituciones hoy acá, pensando en la niñez. Había un silencio sobre esto, sobre circunstancias que afectan a los chicos. Nosotros tomamos la decisión hace un tiempo atrás de poner este debate sobre la mesa”, reconoció el mandatario.

Melella también recalcó que el enfoque del municipio, será hacia el Buen Trato Infantil, y no sólo subsanar las situaciones de vulneración de derechos: “El abuso infantil, es una parte, pero no todo. Por esto tenemos la Defensoría, esta diplomatura, un programa que estamos trabajando de lucha contra la deserción escolar. Y el 29 y 30 de mayo una jornada específica para espacios municipales, a la que vamos a invitar a otras instituciones, sobre lucha contra el maltrato infantil. Nosotros nos enteramos cuando algo sale en la tapa de un diario, pero cuántos chicos y chicas hay de nuestra ciudad que arrastran toda su vida sin poder decir ‘esto me pasó a mí’. Tenemos que trabajar fuertemente, y lograr, trabajar con los papás, con los docentes. Esta era una deuda pendiente en la ciudad de la que nos teníamos que hacer cargo, y creo que hemos empezado desde el municipio a hacernos cargo”, concluyó.