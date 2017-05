Críticas del PSP a la gobernadora Bertone

RIO GRANDE.- A través de una carta abierta, el Partido Social Patagónico (PSP) reprochó ayer a la gobernadora Rosana Bertone por declaraciones sobre obras inauguradas recientemente, entre ellas la Comisaría de la Margen Sur. La mandataria aseguró que fueron obras demoradas por la gestión de Fabiana Ríos.

“Le agradecemos que cada vez que inaugura una obra nos nombre, aunque no le agradecemos que lo haga injuriándonos. Entendemos que el pueblo, para esto último, no la votó”, reprocharon desde el PSP.

“La mentira sistematizada alrededor de sus discursos y enunciaciones públicas no coopera con el trabajo que está llevando a cabo a diario”, y le recuerdan que “las obras que durante estos últimos meses ha inaugurado son obras que han sido planificadas por nuestro espacio político estando en ejercicio de gobierno en el período 2011-2015”.

“Ponemos a su disposición y de todos los habitantes de la Provincia los documentos que demuestran que los “290” días a los que Ud. se refirió en los medios, en relación a la Comisaría de la Margen sur no fueron tales. Ni la obra del José Martí fue abandonada. Solo por nombrar dos de las obras por Ud. más referidas”, detallaron.

“Dichas obras no hubieran podido realizarse si no hubiese usted contado con el trabajo denodado de decenas de trabajadores y trabajadoras e instituciones de la sociedad civil que colaboraron, prepararon los proyectos e hicieron las gestiones para que hoy usted inaugure obras legadas por nuestra gestión de gobierno. No invisibilice a esos trabajadores. No subestime a la ciudadanía”, criticaron.