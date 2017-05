Confirmado: Victoria y los Cuervos se suman a Camioneros

RIO GRANDE.- En la tarde-noche del sábado, se celebró en Esquel una nueva reunión de la Federación Patagónica de Fútbol donde se determinaron muchos puntos de importancia para la región, como por ejemplo la suerte que tendrán los elencos de Río Grande en el próximo Torneo Federal B de Fútbol, y la constitución de la Comisión de Futsal que quedó en poder de Guillermo Vargas tal cual había adelantado éste medio.

A partir de ahora, el certamen Federal B en la Patagonia se dividirá en tres subregiones y habrá invitaciones por mérito deportivo para aquellas zonas a las cuales le falta la cantidad de equipos necesaria para ser competitiva, y es por esta razón que ya es oficial que Victoria de Río Grande, finalista del último Federal C, y Los Cuervos del Fin del Mundo de Ushuaia, semifinalista en el mismo evento, han sido invitados a jugar el campeonato que en principio comenzaría el 2 de julio, ahora está en ellos en aceptar o no jugar el campeonato.

Esto deberá ser refrendado por el Consejo Federal que de todas maneras le había dado el visto bueno para que ellos determinen lo mejor para la región.

La Zona Norte tendrá diez equipos. J.J. Moreno reemplaza al descendido Alianza de Cutral Co. Habrá dos invitados por mérito deportivo. Uno de ellos, por la aplicación del mérito deportivo es Pacífico de Neuquén, finalista del Federal C. El otro no está definido. Puede ser Deportivo Villalonga (Villalonga, Liga de Viedma) o La Amistad (Cipolletti).

Habrá Subzona Centro de cinco equipos, que reúne a los equipos de Comodoro y Caleta Olivia. Aquí por mérito deportivo se incorporaría Estrella Norte de Caleta Olivia en reemplazo de Florentino Ameghino de Comodoro Rivadavia que renunciaría luego de las inundaciones que acontecieron en la ciudad, aunque antes que ocurra el desastre climatológico , durante las fechas finales del Federal B pasado, el propio presidente de Newbery manifestaba lo difícil que sería mantenerse en la categoría por cuestiones presupuestarias, ahora con los cambios -la reestructuración evita viajes tan largos- la mano pueda cambiar.

Caso contrario lo reemplazará Estrella Norte, equipo que perdió la categoría en el Federal B pasado y pese a que llegó a las semifinales del C, parece un despropósito que juegue de forma inmediata, lo mismo hubiésemos dicho si se proclamaba campeón del Federal C; si baja de división, por lo menos debe tener una temporada sin jugarla.

Y habrá Subzona Sur, con cinco equipos, que aglutina elencos de Río Gallegos y Tierra del Fuego. Quedó confirmada la invitación por mérito deportivo a Victoria de Río Grande -finalista del primer ascenso del Federal C- y también a Los Cuervos del Fin del Mundo de Ushuaia, semifinalista del mismo certamen.

Ayer en la reunión de Esquel se confirmó que el quinto equipo será Ferrocarril YCF de Río Gallegos, elencos que apenas clasificó a la siguiente instancia de la Zona 2 y quedó eliminado rápidamente por Los Cuervos del Fin del Mundo, cuando Independiente de San Julián, semifinalisa de la Zona 3, tendría más méritos, pero habrá que ver si el conjunto del centro de Santa Cruz estaba en condiciones de participar.

En caso que algún equipo de los mencionados rechaza la invitación por mérito deportivo, la misma se efectuará a otro club.

Región Sur

Zona Norte: Germinal (Rawson); Racing (Trelew); J.J. Moreno (Puerto Madryn) ascendido; Cruz del Sur (Bariloche); Asociación Deportiva 25 de Mayo (25 de Mayo, La Pampa); Pacífico (Neuquén) finalista; Deportivo Rincón (Rincón de los Sauces, Neuquén); Independiente (Río Colorado); Sol de Mayo (Viedma); Deportivo Villalonga (Villalonga, provincia de Buenos Aires) o La Amistad (Cipolletti).

Zona Centro: Huracán (Comodoro Rivadavia); Jorge Newbery (Comodoro Rivadavia); Comisión de Actividades Infantiles (CAI) (Comodoro Rivadavia); Olimpia Juniors (Caleta Olivia) ascendido; y la duda es, Florentino Ameghino (Comodoro Rivadavia) o Estrella Norte (Caleta Olivia), todo depende si acepta jugar el conjunto chubutense dado que seguía en duda de ser parte de este torneo.

Zona Sur: Los Cuervos del Fin del Mundo (Ushuaia) semifinalista; Camioneros (Río Grande); Victoria (Río Grande) finalista; Boxing Club (Río Gallegos) y Ferrocarril YCF (Río Gallegos).

En la zona norte clasificarían los 4 primeros equipos. En las zona Centro y Sur clasificarían los 2 primeros de cada uno de las zonas.

Guillermo Vargas, presidente

Entre otros puntos que se trataron en la reunión de la Federación Patagónica de Fútbol, fue la inclusión de la Liga Oficial de Río Grande dentro de éste organismo y a partir de su aceptación, una vez que se creó la nueva Comisión Patagónia de Futsal, Guillermo Vargas fue señalado como el hombre indicado para llevar adelante los destinos del nuevo organismo que tiene como fin el crecimiento de la disciplina y a partir de ella generar mucha más competencia en todas las divisionales.