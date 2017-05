Comienza hoy la campaña provincial contra la HTA

El Gobierno de Tierra del Fuego se unió a la campaña nacional para mejorar el grado de conocimiento y control de la Hipertensión Arterial (HTA), en la Argentina. Desde el lunes 15 y hasta el viernes 19 se realizarán controles en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin.

RIO GRANDE.- Con el objetivo de mejorar el grado de conocimiento y control de la Hipertensión Arterial (HTA), se realizará esta semana una campaña preventiva en toda la provincia. La HTA aumentó casi un 10 % durante la última década, y es la principal causa de muerte Argentina.

Este mal pandémico y asintomático es una de las principales causas de eventos cardiovasculares como infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca, accidente cerebro vascular y enfermedad renal. La HTA está presente en más de un tercio de la población adulta, y la única forma de saber si la presión está alta es mediante el control periódico. “La hipertensión arterial no controlada es la principal causa de muerte a nivel mundial; ha mantenido ese triste liderazgo en la última década, y es el principal factor de riesgo para accidente cerebrovascular, infarto de miocardio, enfermedad renal y otras enfermedades cardiovasculares”, destacó la cardióloga Judith Zilberman, presidente de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial (SAHA).

Se considera HTA cuando la presión arterial está elevada de forma persistente, por encima de 140/90 milímetros de mercurio (mmHg), o 14/9 como se dice habitualmente.

Bajo estas premisas, la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial (SAHA) designó a mayo como el mes de la medición de la presión arterial, acorde con varios organismos internacionales de salud. La campaña, se titula “Conocé y Controlá tu Presión Arterial” y consiste en la medición de la presión arterial en más de 60 hospitales, clínicas y centros de salud en forma gratuita, a unas 20 o 30 mil personas en todo el país. A esto se suma, una campaña de difusión masiva en medios audiovisuales, redes sociales, e Internet.

En Tierra del Fuego el gobierno dispuso la realización de controles, desde hoy, lunes 15 de mayo, y hasta el viernes 19 de mayo, en los siguientes puntos:

En Ushuaia, los controles serán en diferentes lugares durante la semana:

Lunes 15, en la sede central del Banco Tierra del Fuego, desde las 12:00 a las 14:00 horas. Martes 16, en la sucursal de La Anónima, en avenida Perito Moreno 1550, entre las 12:00 y las 14:00. Miércoles 17, en el Paseo del Fuego Shopping, en el horario de 16:00 a 18:00. Jueves 18, en la sucursal de La Anónima en calle Los Ñires 2273, de 12:00 a 14:00 horas. Viernes 19, en la sucursal del Banco Tierra del Fuego ubicada en Kuanip 850

En Río Grande se realizará de lunes a viernes, en la sucursal de La Anónima en San Martín 1605, en el horario de 15:00 a 20:00. Y en Tolhuin, lo controles se harán en el Centro Asistencial de 9:00 a 11:00 y en sucursal del supermercado La Anónima en el horario de 17:00 a 19:00.

El estudio más importante a nivel nacional, (realizada por el Registro Nacional de Hipertensión Arterial) reveló que la HTA creció casi un 10% en menos de una década en la población argentina, con una incidencia que pasó del 33,5% en 2007 al 36,3% en 2016.

Entre la población hipertensa, casi el 40% no sabe que la padece, y sólo un 24,2% siguen un control y tratamiento. Las medidas incluyen pautas alimentarias, ejercicio físico y, en la mayoría de los casos, terapia farmacológica.

“Puede deberse a que el paciente no cumpla las medidas no farmacológicas del tratamiento, relacionadas con la alimentación y la actividad física, o también a la ‘inercia médica’, que se da cuando el profesional no le da la debida importancia al cumplimiento de la metas del tratamiento en cada paciente”, explicó el cardiólogo Marcos Marín, miembro de la Comisión Directiva de la SAHA.

Entre los datos más preocupantes revelados por el estudio, está la prevalencia de HTA en personas menores a 34 años. “Si bien la prevalencia de hipertensión tiende a crecer conforme aumenta la edad, hay cerca de un 10% de la población entre 18 y 34 años que tiene la presión alta”, señaló Pablo Rodríguez, miembro de la Comisión Directiva de la SAHA.

Y agregó: “Hay un componente genético, pero sin duda el incremento que vemos tiene que ver con un empeoramiento de los hábitos alimentarios, con un exceso de sodio y de grasas, y con una escasa actividad física”.