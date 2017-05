Calles, accesos y barrios complicados por las lluvias del fin de semana

Hay problemas en Chacra XI, Chacra XIII y Margen Sur. En un año atípico en el que ya cayeron más de 260 milímetros de agua, incluso más de lo que llovió en 2016 en todo el año, los servicios públicos de Río Grande no dan abasto. Este fin de semana se produjeron múltiples anegamientos en la ciudad que complican a los vecinos.

RÍO GRANDE.- Las lluvias no cesan en Río Grande y producen múltiples anegamientos en los barrios que hacen que los servicios públicos no den a basto. Ese fue el panorama tras el fin de semana, que dejó como saldo calles, accesos y barrios desbordados de agua que complicaron el tránsito de autos y mucho más de vecinos a pie.

La postal se repite en varios sectores de la ciudad: los barrios más complicados son Chacra XI, Chacra XIII y Margen Sur, donde el agua dejó zonas inundadas, accesos anegados y calles complicadas para circular.

En los barrios de la zona sur, el agua dejó accesos anegados y calles complicadas para circular. Mientras que en los asentamientos y otros barrios de la Margen Sur, los vecinos denunciaron calles totalmente inaccesibles.

La situación genera preocupación en los vecinos, que se vienen viendo afectados y más aún teniendo en cuenta que las proyecciones climáticas no son las mejores y necesitan una previsibilidad en cuanto a los meses venideros para transitar con tranquilidad en sus propios vehículos y también para el transporte público.

Se trata de un año atípico en cuanto a lluvias, y así lo explicaron desde el área de meteorología de la Base Aeronaval de Río Grande, donde advirtieron que continuará la lluvia y la humedad durante todo el año y que se prevé un invierno con abundante nieve en toda la Provincia.

El suboficial Rodrigo Cortés del sector de Meteorología de la base naval explicó que “desde el año pasado tenemos un verano muy lluvioso y poco ventoso, atípico en la zona”.

En este sentido detalló que, “desde el mes de enero hasta mediados hasta la actualidad ya precipitaron 258 milímetros de agua y superó todo lo que precipitó en 2016”.

Y adelantó que este año “vamos a continuar con mucha humedad y lluvia, debido a que el sistema de baja presión está afectando toda la zona sur de la Patagonia”.

Cortés recordó que“en 2006 cayeron 522 milímetros, por lo que con 200 milímetros más que precipiten, sería uno de los años más lluvioso de los últimos 15 o16 años”.

Por ultimo indicó que “prevemos abundantes nevadas, incluso para el norte de la provincia”.