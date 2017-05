ATSA llevará su reclamo a la Legislatura: “Hay que meterle plata al salario sí o sí”

El sindicato de la sanidad se mantiene firme en el reclamo de incremento a los salarios y asegura que “mínimamente hacen falta 70 millones” para distribuir entre los trabajadores. Recibieron la promesa de reunirse con la comisión de Salud de la Legislatura en pleno la próxima semana.

RÍO GRANDE.- En una asamblea desarrollada ayer en horas de la mañana en uno de los pasillos del Hospital Regional Río Grande, los trabajadores se pusieron al tanto de las últimas novedades y se mantienen firmes en el reclamo de un aumento salarial “acorde” a las necesidades del sector.

“Nos reunimos con la legisladora Liliana Martinez Allende, presidenta de la comisión de Salud de la Legislatura, estuvimos casi una hora y quedamos en volver a encontrarnos la próxima semana en la comisión completa de Salud con todos los legisladores, y también vamos a tratar de llegar a la comisión de Economía para plantear la situación”, dijo el dirigente Alejandro Pérez a sus compañeros.

El gremialista indicó, en cuanto al reclamo salarial, que “venimos planteando que la torta de la provincia a la hora de repartirla se la lleva el Canal y otros entes, en salud no se invierte como se invierte en otras áreas”.

Y agregó que “necesitamos mínimamente 70 millones de pesos para equiparar el salario con el escalafón seco, porque con 40 millones van a ser 2 mil de aumento por cabeza, y si repartieron mal no es nuestro problema”.

Pérez sostuvo que el planteo se centra en diferenciar el aumento al salario de aumento que recibieron en las guardias. “Lo que no quieren absorber es nuestro trabajo, al no tener vacantes nuevas para salud los compañeros hacen guardias, el servicio requiere guardias, que tiene un costo político que nunca fue asumido. Vamos ir a discutir el tema guardias y el tema salarios, hay que meterle más guita al salario sí o sí, porque si no acá no van a quedar profesionales”, indicó.

En este orden remarcó que “nosotros somos un sector productivo, somos esenciales para todos menos para el gobierno, y el problema de fondo es cómo distribuyeron los 800 millones para salarios”.

Asimismo, durante la asamblea surgió la situación por la ambulancia que el fin de semana envió el Gobierno a la Margen Sur. “Ahora saltó el tema de la ambulancia que ya fue levantada por un desperfecto técnico, fue enviada a la Margen Sur sin nada y se habla de mandar gente, un enfermero, un médico y un chofer”.