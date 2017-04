Zety Pereyra será la gran baja de la Temporada 2017

RIO GRANDE.- A poco de iniciarse el Torneo Apertura de Futsal AFA en la máxima divisional y con las listas de buena fe cerradas, la gran sorpresa de la Temporada 2017 tiene nombre y apellido: Ezequiel Pereyra.

El excelente armador de Sportivo en las últimas temporadas, y hasta hace poco pretendido por Defensores Futsal para que se sume a su amplio plantel, decidió no jugar por un tiempo pese a la insistencia del club del Parque Industrial y para sorpresas de todos, Zety no aparece en ningún otro listado, por lo que el jugador de la Selección Argentina del Interior no jugará por lo menos hasta que culmine el Apertura, luego en el Clausura por ser jugador libre, podrá sumarse al equipo que él desee.

Otra baja de consideración la sufrirá Estrella Austral ya que de entrada perderá a su máxima figura; Nicolás Paredes retornó a CAFS, ahora defendiendo los colores de Luz y Fuerza; sin embargo el conjunto de la Margen Sur lo tiene fichado como jugador propio e intentará en las próximas semanas convencerlo de volver al torneo más competitivo que tiene la ciudad, más aún si se confirma en los próximos días la Liga Nacional de Futsal y en donde Río Grande tendría una plaza, y es ahí donde están apuntando los mejores jugadores del medio local.

Otro jugador clave que no estará en Primera A será Coki Chávez; el excelente arquero seguirá jugando AFA pero en Escuela Argentina quien milita en la B, y el conjunto de Guicha y compañía va por el ascenso.

En cuanto a las altas, el regreso de Facundo Perpetto a los eventos locales es sin dudas la noticia más fuerte de la temporada; el jugador más desequilibrante de los últimos tiempos en el orden local estuvo todo 2016 jugando en la Liga Metropolitana para River Plate, y ahora se suma al plantel de Pablo Cobián, flamante entrenador de Defensores Futsal.

Los listados de Buena Fe

1. Amigos FC: Cristian Ariel Barrios, Rodrigo Fernández, Aldo Rubén Duhalde, Gonzalo Daniel Gómez, Enzo Gabriel Mora, Roque Daniel Mora, Cristian Gabriel Pereyra, Sebastián Darío Rolón, Matías Ezequiel Saldaño, Rubén Eduardo Schischman, Ernesto Eduardo Villarroel, Facundo Nicolás Sánchez, Cristian Sebastián Velázquez, Daniel Fernando Ormeño.

2. Atlético Parque: Ezequiel Vicente Tredicce, Maximiliano Garay, Federico Nicolás Madarieta, Jeremías Ezequiel Burgoa, Federico Penko, Jonatan Emmanuel Cárdenas, Néstor Gerardo Videla, Matías Sola, Fabricio Maximiliano Guerrero, Marcelo Alejandro Cruz, Nelson Gabriel Calisto, Gonzalo Imanol Aranguiz, Cristian Oscar González, Daniel Eduardo Mamaní, Angel Ezequiel Cepeda, Luis Harol Yong, Lucas Fabricio Romero, José Escalante, Jonatan Mansilla.

3. Camioneros: Alejandro Andrés Godoy, Juan Alberto Barrientos, Martín Sebastián Delfor, Juan Alexis Collman, Cristian Ramón Cantero, Lucas Vera, Luis Omar Sea Corpus, Victor Armando Verón, Jonatan Salazar, Juan Carlos Rosales, Gustavo Andrés Bravo, Jonathan Alexis Bustos, Roberto Rodolfo Mora, Leandro José Bordón, Leandro Xavier Collman, Jonathan Vidal, Héctor Godoy.

4. Club de Amigos: Juan Antonio Flietas, Marcelo Eduardo Ruiz, Jeremías Abdala, Gustavo Nicolás Lucero, Norberto Alejandro David Pereyra, Sebastián Villarroel, David Israel Moreno, Leonardo Javier Barrios, Rodrigo Manuel Alonso, Rubén Alfredo Gallo, Aníbal Araoz, Lucas Maximiliano Suárez, César Leandro Mancilla, Maximiliano Nicolás Araya, Jorge Luis Argüello y Carlos Tobías Cuellar.

5. Club Municipal: Richard Manuel Gómez, Dante Leandro Sanhueza, Jorge Rubén Fresco, Sebastián Ariel Pérez, Jonatan Iván Torres, Marcelo Javier Muñoz, Lucas Leandro López, César Antonio Escobar, Erik Fabián Zaraza, Martín Ricardo Pacheco, Carlos Gabriel Torres, Martín Ezequiel Torres, Franco Sebastián Toledo, Gastón Cornejo, Fernando Ezequiel Medina, Juan Manuel Villafañe, Federico Martínez, Emanuel Jonatan Guerrero y Hernán Carlos Armando López.

6. Defensores Futsal: Fernando Atadía, Franco Sebastián Barrientos, Julio Daniel Chávez, Julio Armando Cruz, Mauro Daniel Fuentes, Fernando Daniel Gago, José Haitken Lara, Emanuel Loncón, Juan Pablo Mansilla, Maximiliano Martínez, Fabricio Martín Naccarato, Hugo Rodolfo Pérez, Facundo Israel Perpetto, Jeremías Perpetto, Emanuel Maximiliano Quiroga, Darío Nahuel Salto, Leandro Maximiliano Urbani y Sergio Fabián Villafañe.

7. Estrella Austral: Lautaro Emanuel García, Gabriel Maximiliano Torres, Reinaldo Javier Falcone, Miguel Angel Trujillo, Axel Darío Silvero, Ramón Cardozo, Juan Mateo Canaviri, Cristian Héctor Carrazco, Gabriel Josh Adasme, Fernando Javier Adasme, Santiago Jesús Galeano, Walter Alfredo Aybar, Gustavo Daniel Pardo y Federico Andrés Torres.

8. Filial Gimnasia y Esgrima de Jujuy: Julio César Rodríguez, Leandro Manuel Rey, Juan Etelechea, Gerardo Aguila, Gustavo David Torres, Raúl Ricardo Chaile, Horacio Domingo Calisaya, Diego Ariel Aguila, Darío Germán Pereyra, Fernando Nicolás Flores, Enzo Fabián Quispe, Alejandro Gustavo Rolando, Leandro Andrés Soto, Carlos Enrique Soto, Cristian Damián González, Darío Rosa.

9. Metalúrgico: Adrián Fuenzalida, Gastón Gallo, Nicolás Hernández, Lucas Torres, Alejandro Garibotto, César Gallardo, Alejandro Peña, Leonel Villafañe, Nicolás Gallo, Matías Jara, Rodolfo Melián, Emanuel Avila, David Larroza, Renzo Barrios, Mighens Guzmán, Daniel Andrade, Ramiro Barría, Tomás Herrera y Gonzalo González.

10. Unión Antártida Argentina: Alex Matías Romero, Lucas Emanuel Godoy, Cristian Javier Risolia, Jonatan Nahuel Alvarez, Fernando Ronald Araujo, Esteban Osvaldo Rosales, Luis Rodolfo Alvarez, Nicolás Patricio Zurita, Luis Ricardo Aguilar, Roberto Damián Olivera, Isaac Ismael González y Rubén Darío Leguiza.