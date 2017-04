Victoria y Los Cuervos se miden en las semifinales de ida

RÍO GRANDE.- Con aires de clásico, esta tarde, desde las 15:00, Victoria y Los Cuervos del Fin del Mundo se verán las caras en las semifinales de ida de la Región Patagónica Sur del Torneo Federal “C” de fútbol, en la cancha sintética municipal.

La serie, que depositará a un elenco fueguino en la final por el ascenso al Torneo Federal “B”, se iniciará con el arbitraje de David Rogel Pérez, de la Liga de Fútbol Sur de Santa Cruz. En tanto, los asistentes en las bandas serán Pedro Posatini y Juan Taglioli.

En una semana de trabajo particular, Victoria arribará al compromiso de hoy con sensaciones encontradas: en el plano deportivo, el respaldo de cuatro triunfos consecutivos, y por otra parte el duro golpe que significó la pérdida de un emblema del club, el dirigente Roberto Sielas, hace una semana.

De todas maneras, plantel, cuerpo técnico y dirigentes del Azulgrana se comprometieron en el inicio de la semana a continuar por la senda con resultados positivos que transitan; por el esfuerzo y compromiso que posibilitó llegar a semifinales, y fundamentalmente por la memoria y el reconocimiento a Sielas, quien fue uno de los trabajadores incansables en la institución.

Convencido del funcionamiento colectivo en los últimos encuentros, el entrenador Javier Miguez no realizaría demasiados cambios en relación al equipo que goleó 5-0 a Don Bosco en condición de local.

Solo resta saber quiénes serán los intérpretes del “doble cinco”, la columna vertebral del esquema 3-2-3-2 que utiliza Victoria, y cuál será el acompañante de Jonatan Torres en la delantera, con Marcelo Barrientos y Alejandro Peña en la disputa de ese lugar.

Por el lado de Los Cuervos, se sabe que no estará el mediocampista Nicolás Bueno, quien viajó a Buenos Aires, y gran parte de sus aspiraciones pasarán por el funcionamiento de la dupla de ataque, conformada por Franco Llamas y Dante Visñuk.

También Joel González es uno de los jugadores determinantes por la banda derecha. El volante se destacó fundamentalmente en el último partido ante Victoria.

Recuerdos latentes

Será el quinto enfrentamiento oficial entre ambas instituciones. Los antecedentes más cercanos se remontan a la ronda inicial de esta edición del Federal “C”, con un triunfo para cada uno en la primera ronda del propio Federal “C”. En la tercera fecha de la Zona 1, Los Cuervos remontó un polémico partido en Ushuaia tras ir en desventaja por dos tantos y consiguió los tres puntos al ganar 3 a 2.

En la revancha, disputada en Río Grande y válida por la sexta y última fecha de la fase inicial, Victoria triunfó por 3 a 1 y logró la clasificación a la próxima instancia como líder del grupo. Al margen de la caída, Los Cuervos también se metió en la segunda ronda gracias al empate agónico de la UOM frente a Italiano, en el “Hugo Lumbreras” de Ushuaia (3-3).

Los otros dos partidos entre sí corresponden al Torneo del Interior 2009 (después, renombrado Federal “C”): Los Cuervos se impuso 1 a 0 en el Centro Deportivo Municipal de Río Grande y, luego, fue empate sin goles en la capital fueguina.

FedC.jpeg

Victoria y un grato recuerdo la última vez que recibió a Los Cuervos: fue 3-1 y clasificación.

Programación

Hoy – Cancha sintética municipal

15:00 – Victoria (Río Grande) vs. Los Cuervos FDM (Ushuaia).

Estadio “Juan D. Perón” (Caleta Olivia)

15:00 – Estrella Norte (C. Olivia) vs. Olimpia Jrs. (C. Olivia).