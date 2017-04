Universitario recibe al Ushuaia Rugby Club en el destacado

RIO GRANDE.- El sábado se jugará en la provincia la séptima fecha del Torneo Final de Rugby en Primera División con el cotejo estelar que disputarán en esta ciudad los conjuntos de Universitario y Ushuaia Rugby Club, por lejos el mejor partido de la fecha.

También en esta localidad se medirán Turú Rugby Club ante Las Aguilas y en la capital provincial, Orcas Rugby Club recibirá al puntero Río Grande Rugby & Hockey Club mientras que Colegio del Sur tendrá jornada libre.

Desde las 16:00, en la cancha del Cono de Sombra, Universitario tendrá otra gran chance de demostrar el buen juego que plasmó el fin de semana pasado cuando dominó a su antojo el primer tiempo ante el líder del campeonato, aunque le faltó continuidad en el segundo tiempo; algo lógico si se tiene en cuenta que fue un juego sin interrupciones y donde le dio muchísima continuidad al mismo.

Habrá que ver si mantiene la misma pareja de medios o si vuelve a ubicar como centro a Francisco Viel que es la posición donde más desequilibra y el otro interrogante es quién va a suplantar a Pedro Páez en el centro del campo ya que fue expulsado la fecha anterior. El resto del equipo sería muy similar al que salió a la cancha a jugar el clásico local.

Para Universitario será una prueba de fuego, ya que ha jugado cuatro cotejos, ganó los dos primeros ante rivales denominados “chicos”, y los dos juegos ante los “grandes” los perdió, ante Las Aguilas y ante el Verde respectivamente, por lo que sólo le queda jugar ante éste último grande para saber si puede estar en la conversación grande en la segunda etapa del certamen.

En el Ushuaia Rugby Club también se espera la presencia de su mejor equipo ya que siguen con chances de obtener el Nº 1 de la etapa clasificatoria pese a perder ante el Río Grande y en condición de local.

Y esto se debe a que en todos los juegos obtuvo puntos bonus, incluso cuando perdió, por ello está a tan solo dos unidades del Verde, que si bien en esta fecha no debería tener problemas para sortear a su adversario, sí en la fecha final tendrá un rival muy duro, Las Aguilas será su última prueba para saber si obtiene el mejor puesto clasificatorio pensando en las semifinales del certamen.

A la misma hora, pero en la cancha Nº 2 del Cono de Sombra, Turú Rugby Club jugará su encuentro frente a Las Aguilas; el benjamín de la competencia no ha cosechado punto alguno hasta el momento y esta vez no tendrá para nada fácil conseguirlo ante un Fucsia que quiere uno de los dos lugares directos en semifinales y por ende trarerá un equipo más que respetable aunque pensando más en el próximo fin de semana más que en este, ya que luego debe volver a esta ciudad para medirse en la fecha final ante el puntero Río Grande RHC.

En Ushuaia se presentará el único líder e invicto que tiene la competencia, el Río Grande Rugby & Hockey Club jugará ante Orcas, un partido que a priori no debería tener problemas en superar, pero los partidos hay que jugarlos y en más de una oportunidad el Verde la pasó mal visitando a éste mismo conjunto.

Los dueños de casa volvieron a comenzar con todo el partido tal cual había ocurrido una semana atrás en el clásico de la ciudad, aprovechó el viento a su favor y se le fue encima al rival que en los primeros pasajes del juego tuvo muchos problemas en el scrum, cometió varias infracciones y en la primera, Francisco Viel no perdonó al pedir palos y a los 3 minutos, Uni ya ganaba 3 a 0.

El juego dinámico que está practicando el conjunto riograndense sorprendió al actual bicampeón de la provincia; el Ushuaia Rugby Club solo se dedicó a defenderse, no tuvo muchas pelotas para poder avanzar en el campo contrario, por lo menos en el primer cuarto de hora donde, y nuevamente con problemas en la mencionada formación fija, Universitario generó dos infracciones, una a los once minutos y el penal de Viel se fue desviado y otra un minuto más tarde y esta vez el ahora apertura del equipo no se equivocó y colocó el 6 a 0 parcial.

Continuó el anfitrión ejerciendo dominio con un juego continuo entre sus forwards y backs, jugó casi todo el tiempo en campo rival y el Tricolor solo se defendía y de vez en cuando intentaba contragolpear cuando lograban recuperar alguna pelota en los rucks sobre todo con el triunvirato que conformaron José Gorosito, Agustín Iriarte y Juan Cruz García, cualquiera de ellos desde la base comandaban las contras de su equipo, aunque no prosperaron mucho por los tackles del rival y la visita jamás estuvo cerca del ingoal rival en los primeros cuarenta minutos de juego.

Y Universitario se volvió a quedar corto en el resultado más aún cuando estuvo cerca de apoyar en dos oportunidades en la zona de anotación rival, sobre to en la última de la primera etapa cuando wing Pablo Jofré quedó a centímetros del ingoal y fue parado milagrosamente, y de inmediato el octavo Agustín Gómez también fue sacado de la cancha cuando tenía todas las chance de marcar.

Tras el descanso fue la visita quien se aprovechó del viento en sus espaldas y también puso el juego en campo rival y a partir de obtener pelotas en campo rival, presionó con la potencia de sus delanteros, quien sin la dinámica del rival, si se mostraron fuertes en el suelto e hicieron daño con el maul tanto que a los tres minutos casi apoyaron el primer try de la tarde, pero en la segunda jugada de estas características, lograron un penal frente a los palos y si bien estaba algo alejado, Cristian Mansilla no se equivocó con una gran patada descontó el tanteador para dejar las cosas 3-6 a los doce minutos de juego.

Entonados por el descuento, el Ushuaia siguió presionado con sus “gordos” y a los diecisiete minutos llegó el primer y único try de la tarde; line out a 22 metros del ingoal rival, el Tricolor la baja bien y de inmediato arma un maul que llevó al rival a la rastra hasta zambullirse en la zona de anotación, y si bien los ocho delanteros tuvieron gran participación en el mauling, a la hora de zambullirse en el ingoal la pelota estaba en poder del pilar Salvador Stratico.

Y como si esto fuera poco, a los veintitrés minutos, Kitty Mansilla tuvo otro penal, un poco más complicado que el primero pero lo acertó de forma magnífica y estiró la diferencia del Tricolor, 11 a 6.

Universitario volvió a quedarse sin aire y cuando parecía que ya no había forma de levantar el partido, los últimos diez minutos fueron de ellos; volvieron a conseguir pelotas y se fueron a jugar a campo contrario y pese a que tuvieron la pelota en los metros finales del rival, no tuvieron claridad para vulnerar la zona prometida, siendo la jugada más clara una salida de line que con el maul casi llegan al try fueron detenido con infracción y volvieron a sacar la pelota afuera para intentar por el mismo camino romper la defensa del adversario, sin embargo en esta jugada, cometieron knock on y como era la última pelota del partido, el referee dio por culminado el juego.

Posiciones – Primera División

Pos/Clubes Pts. PJ PG PE PP Bo. TF TC

1° Río Grande RHC 18 4 4 0 0 2 183 40

2° Ushuaia RG 16 4 3 0 1 4 202 60

3° Las Aguilas 15 4 3 0 1 3 177 60

4° Universitario 11 4 2 0 2 3 125 56

5° Orcas Rugby Club 5 5 1 0 4 1 56 200

6° Colegio del Sur 10 5 2 0 3 2 70 219

7° Turú Rugby Club 0 4 0 0 4 0 32 210

Pts: puntos; PJ: partidos jugados; PG: partidos ganados; PE: partidos empatados; PP: partidos perdidos; Bo: bonus; TF: tantos a favor; TC: tantos en contra.