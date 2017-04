Así lo dijo el ministro de Industria provincial, Ramiro Caballero, en relación a las versiones periodísticas que suelen alertar sobre eventuales modificaciones al régimen industrial. Aseguró que se escuchan “barbaridades de gente que lo desconoce”.

RIO GRANDE.- “Imagínese que un trabajador en una línea de producción escucha que alguien dice, como muchas veces ha pasado, que los celulares se dejan de producir en la Provincia. Me pongo en la piel del trabajador y se debe sentir mal, y como mínimo se debe sentir desmotivado por las barbaridades que escucha del régimen, de gente que lo desconoce”, dijo ayer el ministro de Industria Ramiro Caballero, en declaraciones a Fm del Pueblo.

De esta forma, el funcionario se refirió a las versiones que la prensa suele dar a conocer para alertar sobre posibles modificaciones y caídas en la producción de electrónicos en Tierra del Fuego.

“Sería importante no generar incertidumbre con un trascendido”, aconsejó Caballero, señalando incluso que todos los sectores involucrados en la industria no deberían convertirse en “detractores” de los proyectos que se presenten para mejorar la situación industrial.

“Lo mejor es conocer nuestra industria y dar certidumbre de propuestas concretas, como las que hemos llevado desde la Provincia y trabajar, más allá de nuestras diferencias, con el Estado Nacional para obtener los mejores resultados”, remarcó.

Y dijo que para eso “debemos trabajar seriamente para mejorar la producción, defender nuestro régimen industrial y, sobre todo, dar de garantías de empleo a los trabajadores”.

“Me parece que el camino es que cada uno de nosotros sepamos leer muy bien lo que ocurre, saber y entender muy bien las propuestas que cada uno está elevando y las problemáticas que cada uno tiene, pero en forma conjunta decir claramente a la sociedad que estamos por un mismo objetivo”, reflexionó.

Caballero entendió que si “cada dificultad la usamos políticamente vamos a tener un problema, porque la verdad es que nos vamos a estar peleando siempre”.

“Nosotros lo que estamos haciendo desde el Gobierno es llevar propuestas permanentes para mejorar el sistema productivo, ser muy dinámicos en Comisión del Área y la verdad es que cada sector acompañó las propuestas que elevamos, porque la coyuntura también así lo exige”, sostuvo.

Importación de celulares

Consultado sobre la posible eliminación de aranceles para la importación de teléfonos celulares, Caballero recordó que el Gobierno Nacional planteó “en varias reuniones” el compromiso de “no modificar nada”.

“Trabajamos para que el Estado Nacional nos garantice que no va a tocar ningún tipo de arancel de otros productos, que es lo que de alguna manera ya expresó, pero no nos podemos quedar quietos en eso y tenemos que trabajar para que eso siga en ese camino porque no podemos descansar en ese compromiso”, concluyó.