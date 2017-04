Según ATE, Nación pide 3.500 despidos estatales en Tierra del Fuego

De acuerdo al secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Río Grande, Marcelo Córdoba, el Gobierno Nacional pedirá un ajuste de “3.000 a 3.500” agentes del Estado provincial luego de las elecciones legislativas de octubre. Sin embargo, el jefe de gabinete, Leonardo Gorbacz, negó la veracidad de esa información.

RIO GRANDE.- En declaraciones a FM La Isla, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en Río Grande, Marcelo Córdoba, aseguró que “la información que hemos podido tener es que el Gobierno nacional pide a Santa Cruz despedir 9.000 empleados estatales y en Tierra del Fuego entre 3.000 y 3.500”.

“Esto no es nuevo, nosotros teníamos el dato ya hace un par de meses atrás de que, en Santa Cruz había 9.000 agentes como exceso de empleo, y en Tierra del Fuego, según el estudio que había hecho el Gobierno nacional, sobraban 3.500”, dijo.

Córdoba señaló que “si las políticas (económicas) se van a profundizar después de las elecciones, nos preocupa que pueda alcanzar el ámbito provincial y esto hace que busquemos algún encuentro con el Ejecutivo y con la Gobernadora”.

Además, dijo que “no es casual que se publiquen datos sobre la cantidad de empleo público” en las provincias.

“Esta información la tenemos hace seis meses, pero tampoco podemos exponer a los trabajadores a una incertidumbre permanente, pero hoy ya lo dicen abiertamente y nosotros ya lo ponemos en la agenda con el Gobierno provincial”, cerró.

Niegan información

Por su parte, el jefe de gabinete provincial, Leonardo Gorbacz, restó veracidad a las declaraciones del dirigente. “No creo que el Gobierno nacional pida eso, además si lo pide o no lo pide me tiene sin cuidado, porque no va a suceder”, sostuvo.

De este modo, echó por tierra con la información brindada por el secretario general de ATE, asegurando que por información a la que el gremio había accedido “el Gobierno nacional pide a Santa Cruz despedir 9.000 empleados estatales y en Tierra del Fuego entre 3.000 y 3.500”.

“Esa situación no existió ni va a existir”, dijo Gorbacz, descartando esta posibilidad. “No sucedió ni va a suceder que haya ningún despido, salvo por cuestiones de algún sumario, pero esa situación no existió ni va a existir”, reiteró.