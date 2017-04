Se realizó una clínica con el skater pro Daniel Márquez

RIO GRANDE.- El pasado fin de semana se llevó a cabo una Clínica de Skate que contó con la presencia especial del skater profesional Daniel Márquez, quien visitó esta ciudad para brindar todos sus conocimientos con la tabla.

El evento se desarrolló en forma conjunta entre la gente de la Agencia Municipal de Deportes, en el área de Juventud (encargados del Skate & Bike Park) y el Centro de Residentes Salteños de esta ciudad que se encargó de acercar al reconocido skater salteño que desde hace un tiempo se encuentra radicado en la ciudad de Buenos Aires.

La clínica se realizó durante sábado y domingo, y los chicos y chicas de esta ciudad pudieron disfrutar de los conocimientos de Márquez, quien trabajó en forma conjunta con el instructor local Javier Gutiérrez, y ademas luego tuvieron un momento para poder patinar todos juntos en la pista del Skate Park municipal.

En una charla en exclusiva que Daniel Márquez mantuvo con El Sureño contó detalles de cómo fue que llegó hasta la ciudad. “El motivo principal por el que yo vine, y por el que me traen los chicos del Centro de Residentes Salteños acá, es netamente para un intercambio cultural, y poder compartir mi experiencia como salteño y como deportista, y para que yo pueda contarles a los chicos y chicas que viven acá en Rio Grande y que patinan, como aprender la disciplina o como llegar a ser un skater profesional, que es mi experiencia de vida. Ademas la intención es compartir con los asistentes a la clínica todo lo que tuve que hacer yo, saliendo desde Salta, para legar a Buenos Aires y convertirme en un skater profesional, y quizás lograr que alguno intente hacer el mismo camino detrás el mismo sueño”.

Sobre el escenario y las instalaciones con las que cuentan los chicos de la ciudad, Márquez comentó “La verdad es que me llevo una gran impresión del Skate & Bike Park de Río Grande. En los días que estuve pude ver chicos de todas las edades disfrutando de las instalaciones, que son magnificas, porque yo recorro todo el país conociendo las pistas de skate que hay en otras provincias y realmente esta pista me sorprendió por la actividad que tiene, por el ordenamiento con las que se anejan las cosas, los horarios, y ademas el simple hecho de ver a los chicos que están todo el día acá patinando, me encantó”.

El skate, una forma de vida

Por su parte, el skater profesional comentó lo que siente por la disciplina. “El skate para mi es mi forma de expresión en la vida. Me expreso mediante el skate, haciendo un truco, haciendo un video o tomando fotografiás. Por eso para mi es una práctica deportiva que puede ser competitiva o también puede ser de expresión artística, porque hay patinadores que no se dedican solo a competencias deportivas, sino que se dedican también a hacer arte audiovisual o arte fotográfico”.

Además, sobre sus comienzos, hace un tiempo, expresó: “Yo ando desde pequeño desde que tenía 10 años, hoy tengo 33, comencé a andar en Salta, mi hermano mayor tenía una patineta de los años 80 y la agarré yo y empecé a andar por mi casa por mi barrio, pero no sabía que se podían hacer trucos, o que era algo más complejo que solo patinar en mi casa, hasta que un día vi a un chico que arriba de su skate venís patinando por la calle y subió a la vereda de un salto, y eso me dejó completamente anonadado y salí corriendo a averiguar como se podía hacer para saltar con a patineta y después que averigüé eso y conseguí aprender hacer ese salto (que se llama Loly y que es como la prueba fundamental del skate de calle), y a partir de ahí me enamoré de skate y no lo dejé nunca mas”.

Por último, Márquez dejó un mensaje para todos aquellos que practican skate “Que disfruten de andar en skate, que disfruten de estar con sus amigos, porque es pasar un tiempo con amigos y disfrutar, pasarla bien, no preocuparse pro otras cosas y después, si ven que el skate les gusta mucho y los disfrutan y van pasando los años y realmente se siente con capacidad de llegar a ser un deportista profesional, ahí deben tomarse las cosas mas en serio, patinar todos los días, con una meta en claro que puede ser una competencia o un viaje, pero siempre enfocado el ciento por ciento porque si uno quiere se profesional en algo, tiene que hacerlo todos los días y con una mentalidad clara”.