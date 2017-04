Pérez: “Convalidaron el ajuste de Macri y ahora que ven las consecuencias tratan de despegarse”

El diputado FPV, Martín Pérez, le respondió al senador César Catalán Magni que había manifestado que los diputados “no colaboran con la provincia”. En ese sentido afirmó que las palabras del senador Catalán Magni “intentan justificar la posición política complaciente con el Gobierno nacional”,

RIO GRANDE.- El diputado nacional Martín Pérez (FPV) lamentó los “ataques permanentes” del senador nacional Julio Catalán Magni a los legisladores fueguinos que integran la Cámara baja, y a su vez le espetó que “convalidó la política de ajuste del Gobierno nacional” y “hoy que mide las consecuencias trata de despegarse”.

Pérez manifestó su “enojo por una falacia que se quiere instalar desde hace tiempo, un ataque permanente que recibimos los diputados del FPV por el solo hecho de ser oposición”, lo cual “han querido instalar en la provincia algunos sectores del Gobierno nacional y también el senador Catalán Magni”.

En esa línea, dijo que “apena escuchar discursos de esa naturaleza, el senador tomó un camino equivocado y durante mucho tiempo fuimos benevolentes al no contestar este tipo de agravios” en cuanto a “instalar en la comunidad de Tierra del Fuego que no acompañamos los proyectos porque fueron instalados por el presidente (Mauricio) Macri, y lo cierto es que esos proyectos no guardan ninguna relación con beneficios para la provincia”.

El diputado del FPV recordó que “el año pasado votamos en contra el pago de los fondos buitre y nos quisieron hacer creer que la aprobación de esa ley resultaría en una lluvia de inversiones para nuestra provincia, y lo único que recibió la Nación y las provincias fue más de 70 mil millones de dólares en endeudamiento”.

Además, apuntó que “votamos en contra del Presupuesto nacional porque tiene que ver con recortes en educación, en ciencia, en el PAMI, con un ajuste generalizado de la economía”, pero en cambio “no votamos nada en contra que tenga que ver con obras para la provincia, lo pueden verificar entrando a la página de la cámara y verificando, y sí votamos a favor en el caso de la ley antidespido.

Para Pérez, el senador Catalán Magni, al igual que otros senadores, “están tratando de justificar la posición que han tenido durante el 2016, en función de lo que viven actualmente los fueguinos y los argentinos, lo cual es la consecuencia de la implementación de las políticas de Macri que perjudicaron a la industria fueguina”.