Paro del 6 de abril: Los gremios que se suman a la huelga en Tierra del Fuego

La CGT convocó a una medida de fuerza el jueves 6 de abril para manifestar el malestar que se extiende en los últimos meses. No habrá clases ni transporte público, tampoco aviones ni bancos. Todos los gremios que adhieren a la medida.

RÍO GRANDE.- El paro convocado por la CGT para el próximo 6 de abril contra el gobierno de Mauricio Macri ya cuenta con el apoyo de varios sindicatos en Tierra del Fuego. Los que paran y los que aún no definieron.

1.Confirmado: No habrá clases

El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) ya realizó varias huelgas este año y volverá a parar el próximo jueves 6 de abril, día en que se adherirá a la huelga nacional convocada por la CGT. Se espera un mayor acatamiento que en otras oportunidades ya que los gremios de transporte también se suman a la medida, lo que dificultaría la concurrencia a las aulas.

2. Sin transporte urbano ni aviones

El titular de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Juan Carlos Cuenca, ratificó la adhesión de su gremio al paro nacional del 6 de abril. En Tierra del Fuego el sindicato responde directamente a la conducción nacional. Por el paro de controladores aéreos tampoco habrá aviones ese día y los pasajes ya fueron reprogramados.

3. Gastronómicos adhieren

El secretario general de la Unión de Trabajadores Gastronómicos y Hoteleros (Utghra), Luis Barrionuevo, ratificó el paro del 6 de abril convocado por la CGT, y negó que algún integrante del movimiento obrero busque desestabilizar al Gobierno: “ningún componente del movimiento obrero desea una interrupción del Gobierno”, aseguró. En Tierra del Fuego no es habitual que los trabajadores se sumen a las medidas de fuerza.

4. No habrá actividad bancaria

La Asociación Bancaria de Tierra del Fuego también adhirió al paro nacional dispuesto por la CGT Unificada por lo cual tampoco habrá actividad en los bancos. Así lo confirmó la delegación Tierra del Fuego de la Bancaria.

5. Camioneros

Pablo Moyano, secretario general del Sindicato de Camioneros, acusó el martes al presidente Mauricio Macri de “odiar” y “despreciar” a los trabajadores, y sentenció: “El 6 de abril será un paro histórico”. En Tierra del Fuego camineros siguen la determinación nacional, no habrá transporte de caudales ni recolección de residuos en las ciudades.

6. Comercio

El Centro de Empleados de Comercio que integra a CGT, adhirió al comunicado que se suma al paro del 6 de abril y llamó al personal de comercio a sumarse a la medida de fuerza. La huelga es sin presencia en los lugares de trabajo y sin movilización. Dependerá de cada trabajador.

7. Otros sindicatos que se suman: ATSA en los hospitales públicos y centros de salud, el personal judicial y legislativo, Luz y Fuerza, Supara, Petroquímicos, SOIVA y el resto de los sindicatos nucleados en la CGT.

El documento insta a los trabajadores a no concurrir el 6 de abril a sus lugares de trabajo. “Si ves algún establecimiento abierto, no ingreses, no compres, no vendas. Si sos empresario, sumate porque esto también te afecta. Que el Gobierno abra los ojos y vea a su pueblo clamando por sus derechos”, cierra.