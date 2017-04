Un nuevo título en la tabla general para Río Negro

RIO GRANDE.- Los primeros puestos en ciclismo, fútbol, natación y voleibol femenino, le valieron a Río Negro para alzarse nuevamente con el título en la tabla general de estos XII Juegos Patagónicos “Tierra del Fuego 2017”. Los deportistas de dicha provincia sumaron 96 puntos, 16 más que los de Chubut, campeones en atletismo femenino, natación masculina y natación para no convencionales, una del as dos disciplinas de los Juegos Parapatagónicos.

En dicho tablero general, después se abre una brecha de 20 unidades, y Chubut aparece en el tercer peldaño, con 60, apenas por encima de Santa Cruz, con 56, y de La Pampa, con 54.

Sexto fue Tierra del Fuego, con la segunda colocación en judo masculino, el tercer lugar para la natación (no convencionales) y el cuarto puesto en básquetbol femenino como mejores exponentes.

XII Juegos Patagónicos – Posiciones finales

P/Provincia AF AM BF BM C F JF JM NF NM VF VM ANC NNC

1.Río Negro 5 5 5 7 9 9 7 5 9 7 9 7 5 7 96

2.Chubut 3 9 7 5 7 3 5 3 7 9 3 3 7 9 80

3.Neuquén 2 2 1 9 3 5 9 9 5 3 7 1 3 1 60

4.Santa Cruz 9 3 9 2 5 7 1 2 3 5 2 5 1 2 56

5.La Pampa 7 7 2 3 2 2 2 1 1 1 5 9 9 3 54

6.Tierra del Fuego 1 1 3 1 0 1 3 7 2 2 1 2 2 5 31

Puntaje: 9 puntos para el 1º; 7 para el 2º; 5 para el 3º; 3º para el 4º; 2 para el 5º; y 1 para el 6º. Tierra del Fuego no presentó equipo en ciclismo. Nota: A (atletismo), B (básquetbol), C (ciclismo), F (fútbol), J (judo), N (natación), V (voleibol); F (femenino), M (masculino) y NC (no convencional).