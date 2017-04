Lo admitió el presidente de la Cámara de Comercio, Diego Navarro, sobre el furor de los fueguinos que compran en Punta Arenas. “Si voy a un mercado donde los impuestos y la apertura de la importación es distinta, evidentemente van a conseguir mejores precios”, dijo.

RIO GRANDE.- El presidente de la Cámara de Comercio de Río Grande, Diego Navarro, reconoció que actualmente desde el sector comercial provincial “no somos eficientes en precios y competitividad con Punta Arenas”.

Sin embargo, atribuyó esta situación a la “ineficiencia” de Argentina en diferentes aspectos: “Nuestro país no es eficiente en materia fiscal; los bancos no son eficientes en materia de tasas y, además, los costos laborales referidos a lo que uno paga para generar un puesto de trabajo en materia de cargas sociales no es eficiente con la media regional”.

“Si voy a un mercado donde los impuestos son distintos, donde la apertura de la importación es distinta, donde los costos laborales son distintos y los salarios son distintos, evidentemente van a conseguir mejores precios”, remarcó.

Para Navarro, de todos modos, “la culpa no es de Punta Arenas ni que vaya la gente, sino que acá tenemos un problema de competitividad. No somos competitivos”, afirmó.

“Realmente se va mucho dinero en cada fin de semana largo y ese dinero significa que hay menos circulante en nuestra ciudad”, cerró.