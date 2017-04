En el Muriel, Río Negro juega las finales de voleibol ante Neuquén y La Pampa

RIO GRANDE.- A las 17:00, en el gimnasio Jorge Muriel de esta ciudad, Río Negro definirá ante Neuquén el título de voleibol femenino de los XII Juegos Patagónicos “Tierra del Fuego 2017”, Dos horas más tarde, en el mismo escenario de Chacra IV, los varones de Río Negro buscarán dar la vuelta olímpica frente a La Pampa.

A las 11:00, en tanto, se jugarán los encuentros por el tercer puesto: en el Muriel, confrontarán las mujeres de La Pampa y Chubut, mientras que en el Colegio Haspen rivalizarán los varones de Santa Cruz y Chubut.

Lo que se definió en la víspera fue el quinto lugar: Tierra del Fuego salió airoso en masculino, por 3-2 (25-20/16-25/26-24/16-25/16-14) ante Neuquén, y cayó ante San Cruz en femenino, por 3-1, con parciales de 17-25, 25-14, 18-25 y 17-25.

Las semifinales

En femenino, Río Negro (15) quedó al frente de las posiciones de la etapa clasificatoria, al imponerse por 3-2 a Neuquén (13). Y ambos elencos ganaron sus duelos en semifinales, en ambos casos en sets corridos: las rionegrinas ante La Pampa (25-12/25-16/25-11), y las neuquinas frente a Chubut (25-14/25-13/25-18).

En masculino, La Pampa ganó sus cinco partidos (15 puntos), siendo escoltado por Río Negro (11), Chubut (11), Santa Cruz (9), Neuquén (9) y Tierra del Fuego (5). Los santacruceños pasaron a las semifinales por mejor diferencia de sets que los neuquinos (9-9 contra 7-13).

En las semis, Río Negro venció a Chubut por 3-0 (25-19/25-20/25-21), mientras que La Pampa superó a Santa Cruz por 3-1 (23-25/25-17/25-21/25-14).

Tras una paridad extrema en el inicio, Santa Cruz sacó una máxima de seis (22-16), con el punta Pugnaloni como estandarte (7 puntos en el parcial, y 26 en todo el cotejo). Los albos se acercaron a uno, pero un yerro en ataque le dio el primer set a los dirigidos por Zausi (25-23).

Y aunque aquél siguió pegando como hasta entonces (y repitió su performance en el segundo), la solidez de Prieto y un mayor goleo en el partido hizo que el rival se escapara luego de un bloqueo de Leonel Escudero (12-10), y el final de ese capítulo no les representó demasiado esfuerzo (25-17)

En el tercero, La Pampa se despegó tras la paridad en siete, con el turno de saque de Prieto (13-7). Su oponente no dejó de luchar, de la mano de Leaandro Calvo, hasta colocarse a tres (21-24), antes de que Kronenberg lo definiera por la punta.

Con un Santa Cruz casi rendido, en el cuarto se acopló el central Marenghi para acompañar en el ataque a Prieto (20). El 25-14 testimonió la diferencia que por entonces existía en el rectángulo.

Los varones, quintos

El equipo masculino de Tierra del Fuego cerró la etapa clasificatoria con un 1-3 frente a Chubut, con parciales de 17-25, 23-25, 25-18 y 18-25. Franco Ybars anotó 21 tantos, mientras que en el ganador se destacaron De la Rosa (17), Jonatan Sáenz (12) y McLean (12).

Ayer en tanto, el partido con Neuquén -por el quinto puesto- tuvo una particularidad: se jugaba en el gimnasio del Colegio Haspen, estrenado hace una semana. Con el tanteador favorable al local por 8-4 en el primer set, una persistente gotera hizo que se detuvieran las acciones, y como no existió la certeza de solucionar el inconveniente, se lo trasladó al Jorge Muriel, para comenzar de cero, tras el partido entre las mujeres de Tierra del Fuego y Santa Cruz, también por el quinto puesto de esa rama.

Ybars volvió a estar derecho en la reanudación, con 8 tantos en el set inicial, contra los 6 del central Sepúlveda. Tierra del Fuego siempre estuvo al frente, y lo cerró con una contra de Mauro Triviño (25-20).

En el segundo, Pintos (8) cobró protagonismo en la visita, que se escapó 12-9. No obstante, los nuestros lo dieron vuelta (14-13), pero las anotaciones de aquél llevaron al amplio 25-16.

Hasta el 17 iguales fue una historia en el tercero, allí Bruno Cárdenas (4) le dio una mano a Ybars (9, contra apenas 3 del anterior capítulo), que conquistó el 26-24, tras desperdiciar el primer set ball.

En el cuarto, los neuquinos estuvieron siempre al frente, cerrándolo a todas luces Gonzalo Popovich (25-16). Y en el tie break, los entrenados por Hernán Cepeda se adelantaron 6-3, pro dieron vuelta en desventaja (7-8). Luego estuvieron al frente, desde el 11-10, Ybars anotó desde zaguero (15-14), y Cárdenas, con una ce, les dio el único triunfo y el quinto puesto.

Las chicas, sextas

En los manos a mano con Santa Cruz, Tierra del Fuego ganó el del viernes, por 3-1 (25-11/25-21/20-25/25-22), en el último `partido de la etapa clasificatoria. Celeste Méndez (16) y Sasha Magallanes (14) fueron las máximas anotadoras entre las fueguinas, aunque esta última fue mucho más eficiente (+11 contra +4 de la más chica del equipo). La armadora Abril Mariani (8 y +1) y la central debutante martina Pérez (7 puntos, con un solo error), las otras destacadas. En el perdedor sobresalieron Duarte (9 y +3) y Rutherfhort (13 y +7). Poklepovic hizo 9 puntos, pero terminó con -2.

En el segundo encuentro entre si, Santa Cruz cambió en varios aspectos, y clausuró la actividad con un 3-1 en su favor, con parciales de 25-17, 14-25, 25-18 y 25-17. En la síntesis aparece la actuación de cada una de las protagonistas.

Santa Cruz 1 – 3 La Pampa

Santa Cruz: 10.R.Herrero (0/-7), 2.E.Martínez (5/0), 4.L.Camilleti (4/0), 6.L.Pereyra (3/-1), 1.G.Pugnaloni (26/+11) y 8.L.Calvo (c) (9/-2) -FI-. Líbero: 12.F.Apesteguía (0/-3). También jugaron: 3.A.Oscar (0) y 7.F.Pérez (0/-1). No ingresaron: 5.E.Chelech, 9.E.Calvo y 11.G.González. E: A.Zausi. La Pampa: 2.M.García (0/-2), 9.J.Blaya (2/-1), 8.L.Escudero (15/+10), 12.L.Marenghi (11/+9), 1.I.Prieto (c) (20/+9) y 6.Kronenberger (7/0) -FI-. Líbero: 13.T.Garmendia (0). También jugaron: 5.J.Bistolfi (0/-6) y 10.L.Gallariniu (5/+2) (LP). No ingresaron: 4.A.Navarro, 7.I.Amgiono y 11.F.Arrigone (LP). E: E.Leaniz. S1: SC 25-23 (8-7/16-13), en 25’. S2: LP 25-17 (8-6/16-13), en 23’. S3: LP 25-21 (8-7/16-11), en 22’. S4: LP 25-14 (8-3/16-9), en 20’. Duración: 1h39m. Arbitros: Jorge Ruscitti (C.Rivadavia/1°) y Natalia Sánchez (Epuyén/2º). Gimnasio: Colegio Haspen (sábado 8). Instancia: semifinal 2 (masculina).

Puntos A S B EC T Bl.

Santa Cruz 37 6 4 30 77 -3

La Pampa 44 11 5 38 98 +21

Nota: A (ataque), S (saque), B (bloqueo), EC (errores del contrario), T (total) y Bl (positivos-negativos). Tras cada jugador, entre paréntesis aparecen los positivos y el balance.

T.Fuego 1 – 3 Santa Cruz

N°/Jugadora Pt. Bl. N°/Jugadora Pt. Bl.

3.Abril Mariani 3 -3 5.G.Guerrero 11 +10

4.Sol Artaza 3 0 9.Paula Risco 11 +10

10.S.Magallanes 6 +2 4.Sofía Perea 2 +1

11.Martina Pérez 7 +4 7.A.Poklepovic (c) 11 +3

8.Celeste Méndez 6 -11 6.M.Rutherfhort 9 +1

9.Candela Blanco 12 +6 11.Sofía Méndez 8 +2

E: Luis Mayal 44 -8 E: Raúl Márquez 57 +20

Líberos: 1.Estefani Massa (-6) (TdF); 8.Agustina Márquez (1/-1) (SC). También jugaron: 2.Magalí Villegas (2/0) y 5.Sol Bozzi (3/0) (TdF); 1.Jazmín Suárez (5/+5), 3.Clarisa Garay (0/-1) y 12.Brisa Barrios (0). No ingresaron: 6.Camila González, 7.Agustina Mayal (c) y 12.Estefanía Alegre (TdF); 2.Lourdes Duarte y 10.Romina Merelles (líbero). S1: SC 25-17 (14-8/16-14), en 24’. S2: TdF 25-14 (7-8/16-13), en 21’. S3: SC 25-18 (8-4/16-12), en 21’. S4: SC 25-17 (8-5/16-11), en 23’. Duración: 1h39m. Arbitros: Maximiliano Seia (Gral.Pico/1°) y Oscar Valero (R.Grande/2°). Gimnasio: Jorge Muriel (sábado 8). Instancia: 5° puesto.

Puntos A S B EC T Bl.

Tierra del Fuego 34 8 2 33 77 -8

Santa Cruz 38 16 3 32 89 +20

Nota: A (ataque), S (saque), B (bloqueo), EC (errores del contrario), T (total) y Bl (positivos-negativos).

T.Fuego 3 – 2 Neuquén

N°/Jugador Pt. Bl. N°/Jugador Pt. Bl.

2.Alexis Padilla 3 -3 2.J.Luccioni (c) 0 -1

6.Bruno Cárdenas 8 -7 1.Fede.Bellich 4 -3

9.Iván Medina 4 0 3.M.Sepúlveda 18 +10

10.R.Gariboglio 2 +1 12.M.Susterman 10 +3

1.Mauro Triviño (c) 5 +3 6.E.Bargigia 4 0

3.Franco Ybars 30 +15 8.L.Pintos 19 +7

E: Hernán Cepeda 51 +4 E: Tomás Flores 70 +20

Líberos: 5.Jeremías Vega (-2) y 7.Augusto Núñez (TdF); 7.Juan Rosales (0) y 10.Juan Roa (1/-3). También jugaron: 4.Pablo Donato, 8.Agustín Toledo (0/-2), 11.Ivo Susñar (0/-1) (TdF); 4.Juan Prunetti (1/+1), 5.Juan Lizzi (0/-1) y 9.Gonzalo Popovich (14/+7). No ingresaron: 12.Martín Guerra (TdF); 11.Timoteo Rubio (Nq) S1: TdF 25-20 (8-5/16-12), en 23’. S2: Neuquén 25-16 (6-8/16-14), en 24’. S3: TdF 26-24 (7-8/14-16/24-22), en 29’. S4: Neuquén 25-16 (8-4/16-11), en 24’. S5: TdF 16-14 (7-8), en 21’. Duración: 2h19m. Arbitros: Cristian López Guerra (Ing.Jacobacci/1°) y Carlos Díaz (R.Gallegos/2º). Gimnasio: Jorge Muriel (sábado 8). Instancia: 5° puesto. Nota: el partido se jugó inicialmente en el Colegio Haspen, siendo interrumpido en el 1° set, por inconvenientes edilicios, con el resultado en favor de TdF (8-4). Y se reanudó en el gimnasio Muriel, siendo la duración total (desde el inicio hasta el final) de 4h28m.

Puntos A S B EC T Bl.

Tierra del Fuego 43 4 4 48 99 +4

Neuquén 55 7 8 38 108 +20

Nota: A (ataque), S (saque), B (bloqueo), EC (errores del contrario), T (total) y Bl (positivos-negativos).