Los judocas abren la acción, en la Escuela Nº 2

RIO GRANDE.- Con un sencillo acto de apertura quedó inaugurada anoche la duodécima edición de los Juegos Patagónicos, que organiza el Ente Patagónico Deportivo (EPaDe).

La actividad tuvo lugar en el gimnasio Jorge Muriel de esta ciudad, con la participación de los deportistas de ambas ramas del judo y del vóleibol, cuyos certámenes se disputarán en distintos espacios riograndenses. Estuvieron presentes las delegaciones de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, esperándose la llegada de Chubut para las últimas horas de la víspera.

Juntos a los funcionarios deportivos de cada provincia, acompañaron el acto los senadores nacionales Julio Catalán Magni y Nato Ojeda. Asimismo, el Vicegobernador Juan Carlos Arcando y el Secretario de Deportes Ramiro Caballero estuvieron a cargo de los discursos, y la jornada fue televisada por LU 88 TV Canal 13. Además, alumnas del Instituto Romano realizaron un par de coreografías, y también se presentó una comparsa del Centro de Actividades Alternativas para Discapacitados (CAAD).

Entretanto, hoy se efectuará la inauguración en Ushuaia, a partir de las 20:00, en el gimnasio del Centro Polivalente de Arte “Profesora Inés María Bustelo”.

La competencia

Los primeros en salir a escena serán los judocas, a partir de las 08:00, en el Gimnasio de la Escuela Nº 2 “Doctor Benjamín Zorrilla”. Hoy competirán Micaela Thevenon (-52 kilos), Mateo Gómez (-50 kilos) y Federico Correa (-55 kilos), mientras que no habrá fueguinas en las categorías más chicas (40/44 y -48 kilos).

También en Río Grande habrá vóleibol femenino (en el Colegio Cono Sur) y masculino (en el Colegio Haspen), a las 09:00, 11:00, 16:00 y 18:00. Tierra del Fuego jugará en el Muriel, donde los varones enfrentarán a Santa Cruz (09:00) y a La Pampa (16:00); y las mujeres a Neuquén (11:00) y a Río Negro (18:00).

En Tolhuin comenzará el ciclismo, a las 10:00, con la contrarreloj por equipos, de 10 kilómetros, en el Autódromo Carlos Romero.

Mientras que en Ushuaia estará el grueso de la actividades, con los torneos de básquetbol femenino (en el Favale), desde las las 8:30; a las 12:30, Tierra del Fuego-Río Negro. Básquetbol masculino (en el Ana Giró), a partir de las 08:30; el dueño de casa jugará frente a Chubut, desde las 12:30. Y fútbol, en el estadio municipal Hugo Lumbreras, a las 10:00, 14:00 y 16:00 (en el turno intermedio rivalizarán Tierra del Fuego-Santa Cruz, en el encuentro interzonal).

Además, tanto para convencionales como para los no convencionales habrá actividad en la pista municipal de atletismo Oscar Manuel Oyarzún y en el Natatorio Héroes de Malvinas (en el Polo Deportivo de Andorra).

Historial

En los cuadros adjuntos aparecen los títulos ganados por cada provincia en cada disciplina, y los puestos alcanzados por Tierra del Fuego. Los Juegos Patagónicos se realizan desde 2006, y en seis ocasiones hubo torneos en Tierra del Fuego: básquetbol masculino (2006 y 2009 en Río Grande; y 2008 en Ushuaia); voleibol femenino (2006 y 2009 en Ushuaia); y natación (2008 en Río Grande).

Tierra del Fuego ganó 4 títulos: vóleibol femenino en 2010, vóleibol masculino en 2012, y judo masculino en 2014 y 2016.

Historial Juegos Patagónicos – Todos los títulos

Provincia AF AM BF BM C F JF JM NC NF NM VF VM Tot

1.Río Negro 0 0 4 1 2 1 4 5 5 5 3 7 7 44

2.Chubut 6 7 1 3 3 3 4 0 8 3 5 0 0 43

3.La Pampa 4 4 0 2 3 3 0 0 0 3 3 2 1 25

4.Neuquén 1 0 4 5 0 3 3 3 0 0 0 1 2 22

5.Santa Cruz 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 5

6.T.del Fuego 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 4

Total 11 11 11 11 10 10 11 11 13 11 11 11 11 143

Nota: En 2007 se suspendieron los certámenes de fútbol, ciclismo y no convencionales, en Neuquén, ante la muerte del ciclista Carlos Roberto Castillo (16 años), de Santa Cruz, producto de una accidente, al término de la segunda etapa. A (atletismo), B (básquetbol), C (ciclismo), F (fútbol), J (judo), NC (no convencionales), N (natación), V (vóleibol) y Tot (total); F (femenino) y M (masculino). En ciclismo y fútbol únicamente participan varones. En No Convencionales, en los últimos años se clasifica por separado a la natación y al atletismo (se suman las dos ramas en cada disciplina), antes era un puntaje combinado. En La Pampa 2013 no participaron Santa Cruz y Chubut, por inconvenientes surgidos tras un paro de la Unión Tranviario Automotor (UTA). En negrita aparecen las provincias que más veces ganaron una disciplina.

Historial Tierra del Fuego – Todas las posiciones

Pos/AF AM BF BM C F JF JM NC NF NM VF VM Tot.

1º 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 4

2º 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 2 0 6

3º 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 4

4º 1 1 1 2 0 1 1 3 5 1 1 1 2 20

5º 2 1 2 1 0 4 3 1 3 0 1 2 1 21

6º 7 9 8 7 1 4 3 1 4 7 5 4 7 67

7º puesto: Ciclismo y Judo femenino (1 vez cada uno). No clasificado: Ciclismo (1 vez, por número inferior de ciclistas). No participación: Ciclismo 7, Natación masculina 3, Natación femenina 2, , No convencionales 1, Atletismo femenino 1. Suspensiones: Ciclismo, Fútbol y No convencionales 1.

Vóleibol femenino

Hora Gimnasio Partido

09:00 Cono Sur R.Negro-La Pampa

11:00 Cono Sur Sta.Cruz-Chubut

11:00 Muriel T.Fuego-Neuquén

16:00 Cono Sur Sta.Cruz-La Pampa

18:00 Cono Sur Neuquén-Chubut

18:00 Muriel T.Fuego-R.Negro

Vóleibol masculino

Hora Gimnasio Partido

09:00 Muriel T.Fuego-Sta.Cruz

09:00 Haspen La Pampa-R.Negro

11:00 Haspen Chubut-Neuquén

16:00 Muriel T.Fuego-La Pampa

16:00 Haspen Neuquén-Sta.Cruz

18:00 Haspen Chubut-R.Negro

Fútbol

Hora Z Partido

10:00 A Chubut-Neuquén

14:00 I T.Fuego-Sta.Cruz

16:00 B R.Negro-L.Pampa

Estadio: Municipal Hugo Lumbreras (Ushuaia).

Básquetbol femenino

Hora Gimnasio Partido

08:30 Favale Sta.Cruz-Chubut

10:30 Favale Neuquén-La Pampa

12:30 Favale T.Fuego-R.Negro

Básquetbol masculino

Hora Gimnasio Partido

08:30 Ana Giró Neuquén-R.Negro

10:30 Ana Giró La Pampa-Sta.Cruz

12:30 Ana Giró T.Fuego-Chubut

Atletismo

Hora R Prueba

09:00 M Hexatlon (110 c/v)

09:15 M 110 mts. c/v (S)

09:30 F Pentatlon (100 c/v)

09:45 F 100 mts. c/v (S)

10:00 M Bala (F)

10:30 F Pentatlon (largo)

10:30 M Hexatlon (bala)

11:00 M 100 metros (S)

11:15 F 100 metros (S)

11:30 M 800 metros (Fxt)

11:45 F 800 metros (Fxt)

12:00 F Pentatlon (bala)

12:00 M Hexatlon (largo)

12:45 M 100 metros (F)

12:45 F 100 metros (F)

Lugar: Pista municipal de atletismo Oscar Manuel Oyarzún (Ushuaia).

Natación (convencionales)

Hora Prueba

10:00 Combinado-400 mts.

10:15 Mariposa-50 mts.

10:30 Espalda-200 mts.

10:45 Libre-100 mts.

11:00 Combinado-4×100

Lugar: Natatorio Héroes de Malvinas (Polo Deportivo de Andorra, en Ushuaia).