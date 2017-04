Los deportistas de Tierra del Fuego siguen sumando medallas

RIO GRANDE.- Y los deportistas fueguinos continúan brindando alegrías. Ayer en la segunda jornada de competencia de los Juegos Deportivos Patagónicos, que organiza la gente del EPADE y que cuenta con el auspicio de la Secretaría de Deportes del Gobierno de Tierra del Fuego, la delegación anfitriona consiguió sumar 10 medallas, producto de las buenas actuaciones de los nadadores, los judocas y una velocista.

Indudablemente el trabajo que están haciendo los equipos de Natación y de Judo es realmente espectacular, ya que en solo dos días de competencia aportaron la mayoría de las medallas para la delegación de Tierra del Fuego, en una edición que seguramente quedará grabada en la historia mas gloriosa del deporte fueguino.

En otra jornada soñada para el equipo de Natación, los chicos volvieron a brillar en el Natatorio Municipal “Héroes de Malvinas”, ubicado en el Polo Deportivo de Andorra de la capital provincial, y en esta oportunidad consiguieron cinco medallas mas para la cosecha fueguina.

En tanto que en el Gimnasio de la Escuela Provincial Nº2, el equipo de Judo también tuvo una destacada participación, de la mano de sus judocas locales, quienes consiguieron sumar otras cuatro preseas.

Por último, el equipo fueguino de atletismo sigue demostrando su constante crecimiento en cada una de las pruebas deportivas en las que se enrola. En esta oportunidad, el combinado que orienta Lucas Doffo se apropió de una medalla de oro en los 100 metros con vallas.

De esta manera, y con apenas dos días de competencia, la delegación de Tierra del Fuego ya acumula 19 medallas (8 de oro, 4 de plata y 7 de bronce) y todas aportadas por los deportes individuales, cuando restan dos jornadas mas para el final de la competencia.

Otra vez los nadadores

Nuevamente los nadadores fueguinos volvieron a destacarse y en este caso se consiguieron cinco medallas mas en el Natatorio Municipal “Héroes de Malvinas” de Ushuaia. El pibe de oro, Francisco Picatto, no para de obtener distinciones, y ayer se quedó con el oro en la prueba de los 100 mt. mariposa y una medalla de plata en la prueba de los 100mt. Espalda; mientras que Federico White se impuso en la prueba de los 200 mt. pecho y se colgó el oro en su cuello.

Además, la nadadora Valeria González volvió a destacarse en la pileta ushuaiense y obtuvo un valioso tercer puesto (medalla de bronce) en la prueba de los 100 mt. estilo mariposa. Por último, en las postas combinadas, el equipo femenino, integrado por Gianella Lin, Valeria González, Yara Behrens y Valentina González finalizó en el tercer puesto en la prueba de 4×50 estilo libre y se llevó la de bronce.

Cumplidas dos fechas y cuando restan dos jornadas mas, el equipo femenino se encuentra en el tercer lugar de las posiciones por equipos con 59 puntos (el líder es Río Negro con 163), en tanto que el equipo masculino se posiciona en el cuarto lugar con 69 unidades (el líder es Chubut con 99 puntos y luego figuran Río Negro -97- y Neuquén -71-).

Cuatro podios mas en judo

En lo que respecta a la delegación de Judo, la misma también tuvo otra jornada brillante. Ayer en el tatami de la Escuela Nº2 la judoca Valentina Szarapo, debutante en los juegos, consiguió la medalla de plata en la categoría hasta 57 kg, en tanto que Magali Cussi logró la medalla de bronce en la divisional hasta 63 kg.

Por su parte, entre los varones, el mellizo Gustavo Correa no pudo emular a su hermano pero de todas maneras logró subirse a un podio, consiguiendo la medalla de bronce en la categoría hasta 60 kg.; mientras que el otro debutante absoluto en la competencia, Nahuel Bustamante, sorprendió a mas de uno y con su garra logró quedarse con una meritoria medalla de bronce en la categoría hasta 73 kg.

La jornada hubiese sido ideal, de no ser por la mala noticia que llegó el miércoles por la noche cuando el resultado de la resonancia de la rodilla de Ayrton Vaisheim indicó que sus ligamentos están dañados y que no iba a poder competir, por lo tanto el joven judoca riograndense no se presentó a la cita en la jornada de ayer.

Para hoy se espera por la presentación del resto de los judocas del equipo, ya que es la penúltima jornada (la última será el sábado con la competencia por equipos). Entre los varones se presentan Yair Montiel (hasta 81 kg), Leandro Alvarez (mas de 81 kg) y Brisa Miranda (mas de 70 kg).

Sobresaliente actuación

Otra vez los velocistas fueguinos dieron que hablar de la mano de la atleta Martina Alonso debutante en la competencia de los Juegos Patagónicos Epade. La joven ushuaiense se impuso con una marca de 18.12 segs; para transformarse en la vallista más veloz de la Patagonia.

Por su parte, Gustavo Hermonacid ingresó entre los mejores seis que disputaron la final de los 110 m con vallas; mientras que Jeremías Luna, en la misma prueba concluyó entre los mejores 8 de la cita.

Entre los puntos salientes en las pruebas combinadas, el destacado de las dos primeras jornadas de competencias deportivas fue Jeremías Leguizamón, que formó parte en el hexatlón y dominó el primer día tras la disputa de los 110 m con vallas concluyendo primero en su serie, lanzamiento de la bala superior a los 9 metros terminando segundo y salto en largo con 4,87 mt. Y en la puesta en escena de ayer en la pista Oscar “Cabezón” Oyarzún completó con las acciones del lanzamiento de jabalina, donde registró 42 metros y terminó primero, salto en alto 1m 38 cm y concluyó la prueba de los 800 mt. llanos, 2:33; peleando el podio de la jornada.

En lo que respecta a los lanzadores, la balista Diana Franco culminó cuarta en la prueba realizada en el campo de la cancha “Cocol” Gómez, perteneciente al complejo municipal Augusto Lasserre. La marca de la lanzadora fue 8,86 mt. que fue alcanzado en su sexto y último lanzamiento de la jornada.