La relación entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, en Tierra del Fuego

La consultora fueguina Datápolis, presenta hoy su charla “La relación entre los gobernadores y legisladores; El caso de Tierra del Fuego”. Los datos analizados, forman parte de un trabajo de investigación del disertante Miguel Barrientos, doctor en Ciencia Política.

RIO GRANDE.- La disertación, organizada por Datápolis Consultora, es abierta a la comunidad, gratuita y no requiere inscripción previa. Será hoy en el SUM del C.C. Yaganes, a las 18:000. El disertante, Miguel Barrientos, doctor en Ciencia Política, hará un análisis de la relación y las dinámicas observadas en la provincia, entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.

Diego Tomas, uno de los organizadores, e integrante de la consultora Datápolis, aclaró: “La idea no que se aburran. La charla es para gente que está metida en el tema, o le interesa: docentes, y estudiantes de carreras como Sociología, Ciencia Política, Comunicación”.

Diego Tomas es fueguino. Se recibió de Licenciado en Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires. Realizó estudios y mediciones para otras empresas, y desde hace dos años formó con Barrientos la primer consultora de la provincia. Según explicó, la charla apunta a mostrar al público el aporte que se puede hacer a través de técnicas de medición social, a la hora de analizar la realidad cotidiana. En este caso, referente a diferentes aspectos de la política local.

“Primero se va a hacer un análisis nacional, después se verán distintas provincias de Argentina. Al final, se hace foco específicamente en Tierra del Fuego, mostrando que tiene unas características muy particulares en comparación al resto de las provincias”, explicó Tomas.

Es sabido que Tierra del Fuego, es la provincia con menor cantidad de habitantes, la más nueva del país, y la única de condición de insular. Esto sumado a la gran cantidad de partidos políticos en relación al número de habitantes, y lo atomizados que están estos partidos políticos, conforman un escenario político único.

“Esas cosas que parecen no tener importancia, son muy determinantes, y hacen a los rasgos específicos de las provincia, que se analizarán en detalle. Porque todo esto genera un sistema político-electoral muy particular… Una sociedad muy particular, muy distinta al resto. Poca gente es de acá, el clima, el hecho de ser una isla… porque las islas tienen siempre características sociológicas particulares, y Tierra del Fuego no es la excepción”, enumeró el licenciado.

Tomas además aseguró que cuestiones cotidianas y conocidas, se ven muy diferente bajo análisis: “Uno estudia los números, y la relación entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, y aparecen rasgos específicos. Una característica que se da en el norte, y no se da acá es la de los gobernadores eternizados en el poder, con un aval de legalidad. Familias que están el poder, desde hace mucho tiempo. En Tierra del fuego, hay alternancia de partidos, y personas. Esto sin ser una crítica, porque no implica que sea mejor o peor”, adelantó.

Además, recalcó que charla es una actividad académica, de corte institucional, que tratará características específicas de la provincia. “En ningún momento tiene la ambición de explicarle a los políticos fueguinos cómo se trabaja en la política fueguina –aclaró- no les vamos a explicar algo que saben hacer. Estas son observaciones sobre ese trabajo y comparaciones con otras provincias. Desde un punto de vista de análisis teórico”.

El doctor Miguel Barrientos, disertante en la charla de hoy, también es Licenciado en Ciencia Política de la UBA. Luego hizo una maestría en la Universidad de Río Grande Do Sul, y un doctorado en la universidad de San Pablo, ambos de Brasil. A esto, le suma un posdoctorado en Suiza.

“Creo que además del hecho de que yo soy fueguino, la capacidad académica, de Miguel, sumado a su experiencia de ser Argentino también, nos da cierta ventaja para analizar estas cosas. Pero lo principal es que nosotros estamos acá, y trabajamos acá, y pretendemos quedarnos a trabajar con quienes nos requieran”, manifestó Tomas.

Finalmente, enfatizó: “La charla, es puramente académica. No se van a discutir cuestiones de política electoral, ni opinar sobre temas puntuales de actualidad”.