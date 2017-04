La Policía negó un hecho grave en el misterioso caso del supuesto secuestro de una menor

Sin dar mayores precisiones sobre la investigación, porque está en la esfera del Juzgado de Instrucción de la doctora Cristina Barrionuevo, desde la Unidad Regional Sur de la Policía brindaron una conferencia de prensa para aclarar que el caso del supuesto secuestro de una menor no es de tal magnitud y que se dimensionó demasiado en las redes sociales. Trascendió que las filmaciones la muestran caminando sola.

USHUAIA.- La jefa de la Unidad Regional Sur, Comisario Inspector Alejandra Giordano, desestimó todo tipo de gravedad en el hecho ocurrido con la niña que fue retirada del colegio por un hombre cuya identidad se desconoce y que, luego de hacer varias cuadras, la dejó abandonada en una estación de servicio.

“No se trató de un hecho grave, secuestro en esto no hubo, no hubo armas de fuego para intimidar a la menor, no hubo situación que lamentar respecto a un posible abuso a la niña” dijo la funcionaria policial, en una conferencia de prensa que tuvo como finalidad tratar de salir al cruce de todas las versiones que surgieron respecto al hecho, que poder dar algún informe fehaciente de lo ocurrido, porque todo está en etapa de investigación, en el Juzgado de la juez María Cristina Barrionuevo.

Del caso en sí, la comisario Giordano sostuvo que “se está trabajando con dichos de la mamá en base a lo que le contó la menor, sobre el recorrido que se hizo. Estamos buscando de conseguir las filmaciones, para luego determinar la identidad de la persona para verificar si tiene algún tipo de conexión con la familia, con algún allegado a la familia, con alguna situación en particular o que algún integrante de la familia pudo haber atravesado y que haya llegado en consecuencia al contacto con la menor”.

Dijo que lo “que se sabe de la persona es la poca descripción que le dio la niña a la madre, que se centra en la vestimenta y otras características generales, nada muy especifico, por eso es importante contar con las filmaciones. Cuando se trata de filmaciones privadas son más difíciles de conseguir, en algunos casos se necesita de un técnico en particular y lleva tiempo”.

De todas maneras, en las últimas horas, trascendió de fuentes confiables que los registros fílmicos que fueron rescatados de cámaras de seguridad privadas y de la Municipalidad, que existen en la zona; que la niña salió del colegio sola y camino por varias cuadras sin la compañía de otra persona.

Se dimensionó demasiado

La Comisario Giordano dijo que el caso “tuvo una trascendencia extrema, entendemos que puede ser por la sensibilización que hay a nivel nacional, por el hecho de Micaela, pero necesitamos que ante estas situaciones la población guarde calma. Se mezclaron muchos mensajes de situaciones que ni siquiera tenían que ver con lo de ayer. Se habló de posibles vendedores de órgano y se dimensionó demasiado”.

La funcionaria policial se refirió a lo vertido por la pediatra que atendió a la menor en el Hospital de Ushuaia, quien habló de un caso de presunto secuestro. “Lamentamos mucho que la profesional haya transmitido de una manera tan equivoca la situación. Nosotros no hablamos con ella, porque lo único que necesitábamos era la certificación de que el estado de salud de la niña era el óptimo. Entendemos que más adelante la Justicia la va a citar”.

Indicó que “en la sociedad se produjo una situación y una sensación de inseguridad que no es la real” y aclaró que “está lejos de la institución, de la política de seguridad del Estado, el de ocultar algo de esta magnitud en la sociedad. Al contrario, vamos a salir a hablar, ante un caso concreto y serio, porque la prevención la hacemos entre todos. Y no hay nada mejor que informar a la sociedad con la cosas concretas y ciertas para que se sepa de qué resguardarse”.

Sostuvo que “La seguridad en las calles está dada, no hace falta que nosotros hagamos bandera de nada porque esto es lo que cotidianamente ustedes ven. Ante este tipo de hecho lo que es la historia de la Provincia, tenemos el único hecho lamentable de Sofía. Es el único registro que hay en la Provincia”.

Rol del colegio

Sobre la participación que tuvieron los directivos del colegio, cuando se conoció el hecho, la Comisario Giordano dijo que “la dirección del establecimiento, cuando la menor regresa, se hace cargo y le dio intervención al gabinete (psicopedagógico), que contienen a la menor hasta que la madre llegó a buscarla, porque se había ido a chequear otros lugares, donde podría estar”.

Al ser consultada si existe denuncia formal del caso, la titular de la Unidad Regional Sur de la Policía, sostuvo que “ni bien tomamos conocimiento, se tiene que actuar de oficio y la mamá después formalizó la denuncia. Se tardó en hacerlo porque tuvo la prioridad de contener primero a su hija”.

Por último, la Comisario Giordano aconsejó: “Pedimos por favor a la sociedad tranquilidad, estar atento a que si sus niños son pequeños y van a la escuela que se hagan presentes a retirarlos en tiempo y forma, que la responsabilidad de la escuela existe, pero es dentro del marco del edificio” y que cuando algo sucede fuera, no es que “cada uno mira para el costado, pero pueden pasar estas cosas que sucedieron ayer y que se están investigando para que no vuelvan a ocurrir”.