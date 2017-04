La gobernadora Alicia Kirchner denunció que el oficialismo quiere su “cabeza para la campaña electoral”

BUENOS AIRES (NA).- La gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, denunció ayer un “ataque planificado” a la Residencia oficial local por parte de un grupo de manifestantes, en momentos en que estaba en el lugar la expresidenta Cristina Kirchner y advirtió que Cambiemos quiere su “cabeza para la campaña electoral nacional”.

“Eramos cinco mujeres solas con una bebé de 18 meses” en la vivienda, incluida la exjefa de Estado y su nieta, sostuvo la mandataria patagónica al relatar los hechos que se sucedieron durante una protesta que en la noche del pasado viernes se realizó frente a la residencia que ocupa en la ciudad de Río Gallegos.

En declaraciones a Radio 10, la exministra de Desarrollo Social rechazó que haya habido “represión” durante la manifestación que, según precisó, se desarrolló desde las 21 hasta las 3 de esta madrugada.

“Jamás voy a ejercer la represión. Lo que se ha hecho es un ataque y querían entrar a la vivienda. Hacer una marcha, cortar una calle, todo está bien, pero querer entrar a una casa es una barbaridad. Rompieron vidrios y puertas, el cordón de la vereda, rompieron el nicho de gas”, subrayó la referente del Frente para la Victoria, quien precisó que “hubo dos personas que fueron atendidas en el hospital”.

En ese sentido, insistió en que “querer entrar a la fuerza en una casa ya forma parte de un ataque planificado” y apuntó contra el diputado nacional de la UCR Eduardo Costa, el principal opositor en Santa Cruz.

“Quizás recibieron instrucciones de (el consultor ecuatoriano Jaime) Durán Barba y quieren mi cabeza para la campaña electoral.

Qué bueno sería para Durán Barba afirmar ´Alicia Kirchner se tuvo que ir de Santa Cruz´ para la campaña nacional” del oficialismo, planteó, al tiempo que se quejó por ser víctima de una presunta “persecución política”.

Consultada sobre la visión de la expresidenta ante los incidentes y la situación que atraviesa la provincia patagónica: “Cristina está absolutamente preocupada y se da cuenta muy bien de qué han querido hacer, querían mi cabeza, no tengan ninguna duda. Siempre están hostigando lo que fue el proyecto nacional”.

Asimismo, Alicia Kirchner reclamó al Gobierno nacional que le apruebe la posibilidad de emitir deuda por 350 millones de dólares y así sortear la situación provincial, a la que definió como “en estado crítico”.

“Tengo un déficit de 6.713 millones de pesos. Esta situación la conoce el Gobierno nacional. Yo necesito ayuda, es más estoy con el trámite de un bono que espero que pueda salir en 50 días. Vamos a salir, pero también necesito el apoyo de la Nación. Casi todas las provincias pudieron endeudarse, yo todavía no”, se quejó Alicia Kirchner.

Y finalizó: “Cómo no voy a estar desesperada o preocupada, porque realmente siento la necesidad de la gente, no es que no la siento. Me coloco al lado de mi pueblo”.

Fondos

El Gobierno dejó trascender ayer la cantidad de dinero que la Nación destina a la provincia de Santa Cruz e intentó así desmentir a la gobernadora Alicia Kirchner y buena parte del kirchnerismo, que atribuyen las protestas a una supuesta falta de apoyo nacional.

La mandataria santacruceña había dicho que la provincia tiene “un déficit de 6.713 millones de pesos” y que “el Gobierno conoce esta situación” al tiempo que pidió “apoyo de la Nación” para poder “endeudarse”, mientras que varios dirigentes del kirchnerismo dijeron que el atraso en el pago de salarios es por “la falta de apoyo del Gobierno nacional”.

Sin embargo, fuentes del Ministerio del Interior aseguraron a NA que la Nación envió adelantos financieros por 3.000 millones de pesos en enero, por 270 millones en febrero, 300 millones en marzo y ortos 300 millones en abril.

“Se envían los adelantos financieros a principio de mes para que la gobernadora pueda pagar salarios. Y a fin de mes lo devuelve. Así funciona el circuito desde enero de este año”, explicaron fuentes oficiales.

En el mismo sentido, señalaron que el año pasado se enviaron 1.860 millones de pesos en concepto de adelantos para el pago de salarios y que la semana pasada se transfirieron 205 millones en concepto de devolución de lo que se le retuvo a la provincia en el primer trimestre por el Programa de Desendeudamiento.

INCIDENTES EN SANTA CRUZ

Máximo kirchner acusó a Macri y a Peña

BUENOS AIRES (NA).- El diputado Máximo Kirchner acusó ayer al presidente Mauricio Macri y al jefe de Gabinete, Marcos Peña, de “estar detrás” de los incidentes registrados en Santa Cruz.

“Quizás lo estén haciendo como botón de muestra para los demás gobernadores, para seguir teniendo mayoría legislativa y seguir profundizando el plan de ajuste”, afirmó Máximo Kirchner.

El legislador afirmó en declaraciones a Radio 10 que el Gobierno nacional tiene la intención de “asfixiar económicamente” a Santa Cruz y advirtió que “el Presidente es una persona que no tiene límites”.

“No tienen palabra, no cumplen nada. Lo he conversado en varias oportunidades con el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, pero se ve que el jefe de Gabinete es amo y señor en la Casa Rosada y en la Quinta de Olivos también”, afirmó.

En ese sentido, el referente opositor consideró que el mandatario “con su jefe de Gabinete están detrás de esto”, aunque reconoció que “es obvio que hay un problema provincial, que tiene explicaciones objetivas y también subjetivas”.

“¿Cómo no va a ser legítimo que la gente quiera cobrar en término su sueldo? Nosotros no estamos emparentados con las excusas del Gobierno nacional”, subrayó.

Sin embargo, se quejó de que sectores de la oposición y los medios de comunicación montaron “un teatro de operaciones en la provincia”.

Consultado sobre el repudio que realizó Macri a través de su cuenta de Twitter, Máximo Kirchner manifestó: “No creo en la palabra del Presidente. No le interesan los santacruceños, no le interesa la gente”.

Y, tras resaltar la “templanza” de la gobernadora santacruceña y el “coraje” de la exjefa de Estado, agregó: “El nivel de virulencia, el nivel de personajes que operaron en esto fue artero”.

“El que metió la cola fue el Gobierno nacional, esto está más que claro”, denunció Máximo Kirchner, quien aclaró que “no se reprimió en ningún momento, hasta que hubo rotura de portones, ruptura de las rejas”.

De esta manera, el líder de La Cámpora siguió la misma línea que había manifestado la mandataria patagónica, quien acusó a Cambiemos de querer su “cabeza para la campaña electoral” luego de los incidentes que se produjeron cuando un grupo de manifestantes que reclama el pago de salarios intentó ingresar a la Residencia oficial de la Gobernadora.