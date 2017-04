La capa de ozono podría recuperarse totalmente en 2050

La capa no es una capa, y el agujero no es un agujero. Sin embargo, hay fluctuaciones en la concentración del ozono presente en la estratósfera. Las últimas mediciones además, indican una recuperación en la concentración del ozono respecto de los últimos 25 años.

RIO GRANDE.- En el Pabellón Científico de la Base Marambio de la Antártida Argentina, una de las atmósferas más puras que existen, se mide constantemente la concentración de Ozono. Una de estas mediciones registró valores superiores a los últimos 25 años. Esto indica que la capa de ozono se recupera. Se especula que para el año 2050 esta recuperación sería total.

A pesar que valores obtenidos en Base Marambio superan ampliamente el promedio de todas las mediciones realizadas en Marambio entre 1989 y 2016, para Guillermo Deferrari, profesional principal en el Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC), estos números no son definitivos: “Después de la puesta en práctica de todos los protocolos firmados, el de Montreal incluido, la tendencia es que la capa de Ozono empezó a recuperarse. No se puede calcular el tamaño del agujero de año a año, ni cuándo aparece o se cierra. Es cierto que no se alcanzan tamaños tan grandes como pasó en el año 2000, que fueron valores récord. Ha pasado años anteriores, que el agujero de ozono fue muy grande, la disminución de la concentración de Ozono fue alta, al año siguiente se espera que ocurra algo similar, pero sucede que el agujero es de un tamaño mucho más pequeño, o dura mucho menos tiempo”, Subrayó.

El ozono es un gas azulado, en un 90% de su concentración en la estratósfera, una de las capas más altas de la Atmósfera que recubre la Tierra. Una molécula de Oxígeno, se forma con dos átomos de de este elemento. Tres átomos, forman una molécula de Ozono. “La formación del Ozono es algo que sucede de forma natural. El tema es que al ser un número impar de átomos, es más inestable, que la de Oxígeno. Entonces, cuando vos tenés agentes Cloro-fluo-carbonados (CFC), que se liberan a la atmósfera, las moléculas de Cloro tienden a unirse con átomos de Oxígeno que están libres e impiden que haya una nueva formación de Ozono”, explicó Guillermo Deferrari.

El “agujero de ozono” también es más similar a un fenómeno meteorológico que a un agujero en sí: “El ozono está constantemente formándose, y reemplaza el Ozono que se destruye. El problema principal es cuando ocurre un fenómeno sobre Antártida, que impide que el ozono nuevo ingrese en la zona, que sería lo que denominamos el agujero de ozono. En forma gráfica es como si fuera un remolino sobre la Antártida que impide que el aire que está por fuera ingrese. Ahí dentro también actúan los CFC, uniéndose a los átomos de Oxígeno y evitan que haya formación de Ozono. Por lo tanto, se va destruyendo el Ozono que está ahí, y se produce ese adelgazamiento de la capa. Este fenómeno, es dinámico y depende de la meteorología de Antártida. En algún momento, hay una rotura de ese vórtice, y hay un ingreso de aire con Ozono nuevo. En ese momento el agujero se empieza a destruir y se restablecen las condiciones normales sobre Antártida. Eso no es predecible, varía año a año. No es que la capa de Ozono desaparece, sino que hay un adelgazamiento, por lo tanto la intensidad con la que llega la radiación solar es mayor”, explicó Deferrari.

Por una serie de mediciones realizadas, y los parámetros que se tienen desde 1989, se comprobó que la capa de ozono está recuperando valores, y que el adelgazamiento sobre la Antártida comenzó a revertirse. Se estima que para el año 2050 debería estar en los valores previos al uso del CFC y gases halógenos.

“Recuperar se está recuperando.-manifestó el investigador- El tema es que sigue habiendo agujero de ozono, todos los años, y como es algo dinámico que depende de la climatología sobre la Antártida es algo que no es predecible. No se pude calcular el tamaño del agujero de año a año, ni cuando se abre o cierra. Sí se sabe que no se alcanzan tamaños tan grandes como pasó en el 2000 que fueron valores récord”.

Deferrari recomienda, mantener una conducta responsable, sin ser alarmista: “Esto del agujero de Ozono es algo temporario, no estamos todo el año bajo la influencia del agujero de Ozono. Es un fenómeno que comienza en primavera y termina en verano”.

El riesgo más concreto, es la exposición solar prolongada y sin protección apropiada. “Vivimos en una zona donde el clima es fresco, comparado con Buenos Aires, por ejemplo. Porque si estamos en esa época en el norte, expuestos al sol, el calor nos hace protegernos rápidamente, y a parte tenemos la piel curtida de venir tomando sol. En cambio en Tierra del fuego, acá es todo lo contrario. Salimos de un invierno donde tenemos la piel casi transparente o falta de color y exposición al sol, y de repente nos encontramos con un día primaveral, nos exponemos al sol todo el día, y como las temperaturas son agradables, uno puede estar todo el día expuestos al sol, y eso es lo que puede generar un riesgo a que la piel se enrojezca. Si uno ve que va a aprovechar un día de sol, un protector solar nunca viene mal”.