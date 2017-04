La Asociación Civil La Mateada niega las acusaciones

Elida Rechi, presidenta de la asociación civil, asegura que el predio de La Mateada no es una sede partidaria ni pertenece a un partido político. Recalcó que se usa con fines sociales, siempre en términos de préstamo y que no tienen subsidio del estado.

RIO GRANDE.- El Centro Cultural La Mateada permanece clausurado luego de un operativo del Municipio que interrumpió una fiesta clandestina que se realizaba en el lugar. Elida Rechi, presidenta de la asociación civil, rebatió en una charla con El Sureño cada una de las acusaciones que se hicieron a partir de lo trascendido.

Según explicó Rechi, la Asociación Civil La Mateada se creó en el año 2009, con la mira de fomentar el trabajo comunitario, y la organización social en pos de mejorar la calidad de vida. La comisión directiva está integrada por 7 personas, y hay cerca de 20 asociados. Además, otras personas colaboran de diferente manera con la asociación. El galpón en sí es una estructura recuperada que en 2011 la gobernadora Fabiana Ríos cedió en comodato, con la condición de que quienes lo pidieron se hagan cargo del mantenimiento.

“El lugar no se alquila. La asociación civil es autogestionaria, no depende de ningún fondo de estado para la mantención y los gastos de servicios. Entonces se presta el lugar para eventos privados. A veces, ha habido otras organizaciones sociales, políticas, partidarias. El mismo Intendente actual ha hecho campaña en el predio” manifestó Rechi.

Y agregó: “Los asociados lo que hacen es colaborar. Cuando alguien lo usa, dependiendo la actividad, deja alguna colaboración, que a veces es económica, otros lo hacen con productos de limpieza o reparando algo del propio galpón. No hay un alquiler. Lo que sí tenemos es un contrato de comodato. Porque no es sólo el uso del galpón, sino el uso de las pocas cosas que tenemos, porque realmente cuesta conseguirlas. Tenés sillas plásticas, mesas, cocina, todo eso está en uso de quien lo pide prestado”.

En cuanto a la relación con el exlegislador Osvaldo López, del partido Nuevo Encuentro, Rechi aseguró que éste es sólo un colaborador. Reconoció que en un principio, cuando López era legislador, hizo la solicitud del proyecto para la recuperación del predio. Y que además, cuando estaba en el Senado, también hizo aportes económicos para poder sacar adelante el lugar.

“No es que el centro cultural es de un partido o de un legislador que está detrás. Algunos de los miembros, como es una organización social, sí pertenecen a una estructura partidaria. Pero no es, como se publicó en muchos medios, una sede partidaria. Han ido del Forja, del MSP, sindicatos; estuvo Fabiana Ríos, Rosana Bertone. Por ahí sí, la mayoría de los aportes cuando no se tiene, algunos compañeros que están dentro de un partido pueden hacer alguna colaboración. Porque estamos hablando de servicios de 10 mil pesos. Nos han cortado la luz por falta de pago. Hemos tenido que pagar para reconectar”, insistió la presidenta.

Rechi también aclaró que cuando hay una solicitud para usar el lugar, quienes lo piden especifican el motivo en un contrato de préstamo, aunque no hay alguien de la asociación que verifique o controle: “Uno cree de buena fe que se va a ceder para ese evento. Se presta el salón, uno va, entrega la llave, se muestra que está todo en condiciones, y no se queda, como cualquier salón de fiesta infantil, uno presta el lugar y no se queda ahí en la puerta a ver qué sucede”.

“La verdad que es la primera vez que nos pasa. Han ido ferias, ha ido la Guardia Animal, han hecho peñas de residentes salteños, de residentes jujeños, han hecho fiesta de premiación los clubes de fútbol, es un lugar que es de todos, el que lo necesita, lo usa”, recalcó Rechi.

Hoy, los representantes de La Mateada deben esperar la resolución del Tribunal de Faltas para ver si pueden reanudar sus actividades: “Nosotros tenemos apoyo escolar todos los días con copa de leche. Tenemos talleres culturales y talleres de formación; hay algunos talleres de baile y de música. Esto nos complica mucho el espíritu real del centro cultural.”, concluyó.