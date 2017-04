Jornada de protesta en el Hospital de Río Grande

Los trabajadores recibieron las boletas de sueldo con el aumento de marzo y se movilizaron para reclamar por lo que consideran una “falta de respeto”. Antes de profundizar medidas, desde ATSA se anunció que pedirán una audiencia con la gobernadora Rosana Bertone.

RIO GRANDE.- Ayer en horas del mediodía se llevó adelante una manifestación en el Hospital y también frente al Centro Cultural Yaganes. Los protagonistas fueron los trabajadores de la sanidad, que recibieron sus boletas de sueldo con el aumento de marzo, que rechazaron rotundamente.

Alejandro Pérez, secretario Adjunto de ATSA, dijo que “los trabajadores salieron a la calle a mostrar su descontento, nosotros ya lo veníamos advirtiendo en distintas asambleas sobre el impacto del aumento salarial”.

Sin embargo, remarcó que “ahora al tener el recibo de sueldo de lo abonado el día jueves, el trabajador se dio cuenta que la diferencia salarial es de $360 en bruto para un trabajador esencial de la sanidad, lo que ronda $1000 anuales”.

“Acá estamos hablando de un aumento de entre un 5% y un 8%”, dijo Ledesma respecto al aumento que otorgó Gobierno por decreto.

Además indicó que “los paritarios de Gobierno plantearon que acá se terminaba la discusión” y adelantó que ante esta situación “vamos a pedir una reunión en forma urgente con la Gobernadora (Rosana Bertone), para demostrarle con papeles en la mano que acá me parece que le han mentido con los famosos $3012 del año pasado”.

Pérez detalló que “comparado con el recibo de sueldo de un trabajador del escalafón seco en las mismas condiciones (12 años de servicio – título secundario) el aumento para ellos fue de $7 mil. Es un disparate”.

El dirigente manifestó que “no vamos a tomar ninguna medida de acción directa hasta no hablar con la señora Gobernadora, que es nuestra última instancia para hacerle ver que esto no es una recomposición salarial para el sector, porque no podemos hablar de una recomposición tan mísera como estos mil pesos”.

“La Gobernadora debe pensar que está bien lo que hicieron los paritarios, pero al tener nosotros la prueba del recibo con lo que veníamos anunciando del impacto que iba a tener, esto se hizo realidad y se lo queremos demostrar”, sostuvo.

Por último adelantó que “vamos a seguir de asamblea cubriendo las guardias mínimas, pero el trabajador merece un sueldo digno”.

“Un trabajador de la sanidad debe hacer cinco guardias de 12 horas los fines de semana para alcanzar a un trabajador seco con el aumento que le dieron y estar en igualdad de condiciones. Nada más que el otro trabajador labura de lunes a viernes mientras que nosotros tenemos que cubrir guardias”, cerró.