Ingresaron a robar en un estudio jurídico del barrio CGT

RIO GRANDE.- La denuncia fue radicada ayer por la mañana de parte de la Dra. Nelly Tomasa López -de 34 años- quien dio cuenta que entre la noche del lunes y madrugada de ayer martes personas ignoradas forzaron una ventana lateral del estudio jurídico de calle Alfonsina Storni 695 del barrio CGT.

En el interior del estudio se percibió el faltante de una computadora tipo All in One, marca Dell, la cual fue sustraída con sus conexiones.

El edificio no contaba con alarma ni cámara de seguridad, por lo que hay pocos elementos respecto de los autores del hecho.