Importante acuerdo entre la Red Patagónica de TV y las carteras de Deporte

RIO GRANDE.- Los integrantes de las distintas carteras de Deporte de las seis provincias que integran la Patagonia argentina estuvieron reunidos el pasado sábado en la Casa de Gobierno de Tierra del Fuego con el objetivo de rubricar un importante convenio que tiene relación con el impulso del deporte en toda nuestra región.

Luego de la importante transmisión y cobertura que se hizo para estos Juegos Deportivos Patagónicos EPADE que finalizaron, y en donde las imágenes recorrieron los hogares de toda la Patagonia, los canales estatales de las provincias del sur y las propias carteras deportivas buscarán ahora transmitir otros eventos deportivos de gran envergadura.

Formaron parte del encuentro el secretario General de Gobierno Javier Esposto, el secretario de Deportes Ramiro Bravo y los demás responsables del área de deporte de las distintas provincias que conforman la Patagonia.

El acuerdo es un convenio marco de cooperación entre los referentes de la Red Patagónica de Canales Públicos de Televisión y los representantes de las carteras de Deporte de Río Negro, La Pampa, Neuquén, Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego y contempla la planificación futura de la televisación y cobertura periodística de diversos eventos de gran envergadura para la región.

La palabra oficial

El secretario de Deportes Ramiro Bravo explicó: “Este es un convenio marco que se firmó en conjunto con la Red Patagónica de Televisión Pública, con el objetivo de empezar a trabajar y articular los eventos deportivos que tenemos, que ya hay una agenda deportiva a nivel patagónico, y sumarnos y trabajar en conjunto con ellos para lo que es la cobertura justamente de estos eventos, porque ver a nuestros deportistas en vivo en cualquier parte de la Patagonia compitiendo por su provincia, es realmente un salto de calidad muy importante para el deporte”.

Y ademas agregó que “a partir de esas cuestiones es que empezamos a buscar sponsor, no para Tierra del Fuego, sino para los eventos, para poder tener otra calidad y que estén a la altura de la historia que tienen estos juegos, que son 12 años de los Juegos EPADE y 26 años de Juegos de la Araucanía, y sin dudas la Patagonia hoy está muy avanzada y creo que esto hoy lo demuestra a comparación del resto del país, en lo que piensa, lo que planifica y lo que proyecta, porque ya en el día de ayer estuvimos reunidos para definir las acciones hasta el 2022, y esto es concreto, no es una charla nuestra de café, no, fue concreto discutiendo mas de tres horas porque era la sede, porque era la rotación, y esto creo que es un salto de calidad y que se nota por la importancia que se le dan a estos Juegos”.

Por último indicó que “el aporte tecnológico que brindará la televisación, con sus plataformas virtuales, son brillantes, porque hoy estamos aportando una herramienta, una información sumamente importante para el desarrollo del deporte porque esto puede servir a que todos tengan acceso a imágenes para, por ejemplo, estudiar a un rival o trabajar en lo táctico en lo técnico para mejorar y crecer. Esto es solo el puntapié inicial para cosas maravillosas que van a venir en el futuro”.

“Esto potencia a nuestros jóvenes”

Por su parte, el secretario Javier Eposto comentó: “Cuando la señora Gobernadora nos dio la directiva de organizar estos Juegos y que salga todo a la perfección, pensábamos que la televisación era una pata importante de todo esto, por eso lo citamos a Carlos Dell’ Aguila (director de Canal 11 de Ushuaia), y él nos vino con esta propuesta de traer todos los canales de la Patagonia. Para mí, inicialmente, me parecía difícil, pero lo logró. Hicieron un trabajo estupendo durante estos cinco días y bueno, eso provoca de ahora en mas que el resto de los secretarios de Deporte quieran firmar este convenio porque les gustó mucho el producto, toda la Patagonia pudo ver en vivo a sus deportistas entonces ellos quieren que este trabajo se realice en el resto de las provincias” .

Y ademas agregó: “Me parece que esto potencia al deporte, potencia a nuestros jóvenes y esto va a levantar la calidez y la calidad de los Juegos EPADE”.