El ilustrador Omar Hirsig expone sus obras en Río Grande

Omar Hirsig es un joven artista fueguino. Además de sus conocidas ilustraciones en la revista Caleuche, y otros trabajos, es pintor. Este fin de semana inaugura una muestra individual de cuadros y dibujos creados a lo largo de diez años de trabajo en las artes visuales.

RIO GRANDE.- Este sábado 29 de abril se inaugura la muestra pictórica “Las inminentes tragedias”, del artista Omar Hirsig, en el Museo Fueguino de Arte. La cita es en avenida Belgrano 319, a las 20:00. Además de los cuadros y algunos dibujos de Hirsig, habrá música en vivo con la presentación de la banda Vandana Shiva. La entrada es libre y gratuita.

Desde este sábado se podrá visitar en el MFA un recorrido de sus obras pictóricas en esta primera muestra individual. El artista estuvo previamente presentando su producción en Ushuaia durante el mes de marzo.

El título de la muestra hace alusión a un cuadro que, paradójicamente, se decidió no exponer. Pero “Las inminentes tragedias”, incluye casi diez años de producción artística en la que Omar viene trabajando.

“Las inminentes tragedias serían los miedos, las incertidumbres. De todos modos, aunque mi obra pareciera sombría, tiene una queja y un humor. Sin lugar a dudas, el humor es una vía de escape de una situación trágica”, explica Omar.

El eje principal de la muestra son las pinturas, realizadas en acrílico, las cuales representan diferentes momentos de su vida. “El hilo conductor es la muerte, la soledad, las aves, la isla, yo”, manifestó el artista.

Además de su arte individual, Hirsig dirige junto con Federico Rodríguez la revista “Caleuche”, que está a la espera de la inminente salida de su quinto número. En Caleuche aparecen cuentos e historietas de terror, con la participación de varios artistas patagónicos. Hirsig también es parte de los creadores de “El Origen del Viento” y “Leyendas de la Tierra del Fuego”.

En esta muestra, sin embargo, primará la imagen. Hirsig espera atraer y, sobre todo, impactar desde lo visual, crear dudas, “No existe ninguna verdad en las pinturas. Las pinturas no van a tener reseña, explicación, nada. Lo que me gusta mucho es escuchar lo que la gente me comenta cuando ve mis pinturas. Porque yo pinto y le doy una interpretación, pero después el que las ve, les vuelve a dar su propia visión”, explicó el artista.

Y concluyó: “Vengan, porque se va a hacer un lindo momento. Va a estar la banda Vandana Shiva, con una música acorde al clima de las pinturas, y también va a haber mucho para comer y tomar”.