El sábado, en el CDM

RIO GRANDE.- El sábado 29, desde las 14:00, se jugará en el Centro Deportivo “Reverendo Padre José Forgacs” el torneo Día del Trabajador, organizado por la Asociación de Tenis de Mesa Fueguina (ATeMeFu).

Estas serán las categorías es disputa: Promocionales (varones y mujeres sin experiencia), Damas Sub 15 y Mayores, Varones Sub 14 (los que en los próximos meses competirán en la instancia local de los Juegos Evita) y Sub 18, Mixto Sub 15, Primera y Maxi 50. El valor de la inscripción es de $ 150. Informes: 15543009.

Asimismo, en la Escuela Nº 19 (lunes, miércoles y viernes, de 18:30 a 20:00), dicta clases el instructor Mario Velázquez.