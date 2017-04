Docente fuera de control golpeó a dos supervisoras en el Ministerio de Educación

Un maestro golpeó a dos supervisoras de la capital provincial y fue imputado por golpes y amenazas. Además, el Ministerio de Educación le inició un sumario administrativo. “Estuvo varios años con largo tratamiento y se le asignaron tareas pasivas pero quería jubilarse”, dijo el Ministro de Educación Diego Romero.

USHUAIA.- Un verdadero día de furia protagonizó ayer el docente Cristian Luis Geréz de 43 años, quien resultó imputado por la justicia por golpes y amenazas contra dos supervisoras de educación de la ciudad de Ushuaia, en un hecho ocurrido el martes por la mañana en el Ministerio de Educación.

El docente que se desempeñaba en escuelas primarias de la capital provincial se hizo presente en la Supervisión Escolar y repentinamente agredió a dos de las supervisoras: Gabriela Rivero y Paula Volpi.

Según explicó el ministro de Educación de la provincia, Diego Romero el maestro “estuvo cuatro años con largo tratamiento y se le levanta el largo tratamiento y se le designan tareas pasivas en las escuelas donde él estaba dando clases desde hace varios años”.

“El 17 fue a supervisión porque lo que íbamos a hacer para su mayor comodidad era concentrarle las tareas pasivas en una sola escuela, se inicia el trámite en supervisión y en los días posteriores se le iba a comunicar para que pueda retirar los instrumentos legales. Ayer se presenta nuevamente porque quería un papel escrito con la firma de las supervisoras, quienes le dicen que se quede tranquilo que ya se había iniciado el trámite de concentración en una escuela”, detalló el funcionario.

En ese momento, contó el ministro “tiene como un ataque hacia la supervisora, la agarra del cuello, le tira de los cabellos. Las otras supervisoras trataban de separarlo, a lo cual él también golpea a la otra supervisora, una situación muy desagradable. Fue con una fuerza terrible donde tuvieron que intervenir cuatro personas para separarlos”.

Romero recordó “yo lo atendí el año pasado varias veces al docente, lo que él quería era jubilarse, yo no jubilo gente ni tampoco doy certificados médicos y eso me cansé de explicarle, pero de todas maneras medicina del trabajo le hizo varias juntas médicas al docente. Se pasó el expediente a previsional del Ipauss para que le determine el porcentaje de incapacidad que tiene, se le determinó un 24% que no alcanza”.

“Según el diagnóstico de estos cuatro años de largo tratamiento que había tenido por la enfermedad que él decía tener pero que en las juntas médicas no se reflejaba eso”, añadió.

“De todas maneras se le determinan tareas pasivas y se le niega la jubilación por incapacidad. Lo que hacemos desde el Ministerio es concentrarle las horas en varias escuelas, y sobre eso las supervisoras estaban trabajando”, dijo el ministro.

Romero relató además que “me presenté en el lugar, porque este señor después tuvo un desmayo y se lo llevó la ambulancia. Tampoco es el primer acontecimiento que ha tenido en las oficinas públicas, en Casa de Gobierno hace dos semanas también tuvo un acontecimiento similar”.

Y describió que “fue un acontecimiento tremendo porque las agarró de sorpresa, justamente el docente no tenía fuerzas ni para subir las escaleras, muchas veces se lo atendía abajo, ayer subió las escaleras, golpeó a las supervisoras, todo un escándalo”.

Además aclaró que “se le habían dado las respuestas correspondientes, se había iniciado el trámite, no es que se lo hizo esperar y no se lo atendió. Yo lo he recibido muchísimas veces, pero él quería la jubilación”.

Finalmente indicó que “se hicieron las pericias correspondientes, también a las supervisoras, y ahora nosotros vamos a iniciar las acciones sumariales que correspondan”.

El docente no fue detenido ya que “el fiscal determinó por el desmayo que había tenido, como prevención, que esté en el Hospital en observación y hoy le iban a tomar indagatoria”, cerró.