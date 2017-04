Detectaron otra fiesta clandestina

El sábado a la madrugada fue clausurado un local partidario en el barrio CAP, donde se realizaba una fiesta clandestina. Ayer domingo el operativo fue en una casa de Chacra IV donde cobraban entrada en un quincho que no pudo ser clausurado, por estar dentro de la propiedad privada.

RIO GRANDE.- Numerosos llamados de vecinos del domicilio de Visic 2610 de Chacra IV denunciaron ayer la realización de una fiesta en un quincho al fondo de esta propiedad, en la cual había centenares de jóvenes.

Inspectores municipales con personal policial llegaron al lugar donde el responsable, identificándose con el apellido Andrade, señaló que se trataba de una fiesta familiar.

Personal policial se alejó asegurando no poder intervenir al tratarse de un domicilio particular, a pesar de lo cual los inspectores insistieron ante la situación tras constatar el ingreso de numerosos jóvenes, donde se habría cobrado entrada.

Se labró un acta municipal de infracción pero no se pudo realizar el fajado de clausura del quincho dado que se impidió el ingreso a la propiedad particular. Ante ello no se pudo incautar la bebida que se acopiaba en el interior de este inmueble privado.