El Centro “Mamá Margarita” inauguró innovador sistema de rehabilitación a distancia

El equipamiento se asemeja a una consola de videojuegos en la que se instalan a través de un software los ejercicios que debe realizar el paciente en su hogar, que son monitoreados desde el centro de salud.

RIO GRANDE.- El Municipio de Río Grande inauguró ayer en el Centro “Mamá Margarita” la Sala de Realidad Virtual y Tele-Rehabilitación. El intendente Gustavo Melella dijo que “tenemos que estar orgullosos como ciudad, no tenemos nada que envidiar a otros centros del país”.

Respecto a la nueva sala aseguró que “de esta manera en el hogar tenés todo un sistema de rehabilitación monitoreado por los profesionales de Mamá Margarita, esa persona va a poder avanzar y mejorar su calidad de vida”.

“Tengo que felicitar al equipo de Salud y de Mamá Margarita que ha llevado adelante este trabajo. Somos diez municipios en el país que tenemos toda esta red llevando adelante esta experiencia y tenemos que sentirnos orgullosos del equipo de salud que hay en la ciudad desde el Municipio, porque siempre tienen ganas de innovar y llevar lo mejor para los vecinos”, afirmó.

En este orden señaló que “a partir de la demanda de muchos vecinos que lo piden se va a implementar esta modalidad y se va a incrementar la cantidad de recursos y equipos”.

“La Muni tiene claro que es una prioridad en sus políticas públicas lograr un buen sistema de salud en la ciudad complementario con el sistema de salud provincial”, añadió.

En tanto la doctora María Belén Montú, especialista en neurorehabilitación del Centro Médico, indicó que “este innovador, sistema único en la provincia, consiste en nuevas modalidades de neuro rehabilitación a través de la rehabilitación virtual y tele rehabilitación”.

“El proyecto está orientado a pacientes que necesitan trabajar sobre ejes como el equilibrio, la motricidad y coordinación”, detalló.

En relación a la tele rehabilitación a distancia, la especialista explicó que “consiste en instalar este mismo sistema en el hogar de aquellos pacientes que por distintas razones se vean imposibilitados a venir al centro de salud”.

“El equipamiento se asemeja a una consola de videojuegos en la que se instalan a través de un software avanzado los ejercicios que debe realizar el paciente en su hogar, los que son monitoreados desde el centro de salud”, señaló.

En este sentido, la doctora Montú indicó que “actualmente contamos con 4 consolas, dos serán usadas aquí en el centro y dos serán instaladas en el hogar de los pacientes que necesiten rehabilitarse”.

En tanto el coordinador del centro de salud, Omar Deluca, explicó que esto permite “trabajar con un paciente a través de la computadora con unos juegos de realidad virtual, donde el paciente tiene el control y trabajar lo que es coordinación, equilibrio y todo lo que es rehabilitación”.

Además de tener la posibilidad de hacerlo en esta nueva sala, los pacientes que puedan contar “con una computadora, una x-box y un monitor, pueden hacerlo desde su casa”. En este caso, “programamos el juego desde el centro y el paciente los realiza día a día lo que le vamos proponiendo y monitoreamos el avance desde el centro”.

El acto estuvo encabezado por el intendente Gustavo Melella y contó con la presencia de integrantes del gabinete municipal, junto con los concejales Verónica González y Raúl Von der Thusen y profesionales médicos del centro de salud.

“Hay que fortalecer la atención primaria”

El intendente Melella aseguró en otro orden que “pensar en un Hospital Municipal no corresponde, lo que hay que hacer es fortalecer el Hospital que tenemos y no crear otro, no tendría sentido, lo que uno busca con esto es complementario, rehabilitación que no tiene ni la provincia ni la nación en la ciudad, por eso somos complementarios”.

En este sentido indicó que “hoy se tiende a fortalecer la atención primaria en los centros de salud, el 80% de la atención tiene que ser resuelta ahí para que los hospitales se ocupen de otras cuestiones de alta complejidad”.

“El Municipio no tiene que pensar en otro Hospital porque por una cuestión poblacional con el que tenemos la gente tendría que estar bien atendida, sí fortalecer la atención primaria y la rehabilitación”, cerró.