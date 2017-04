Arrancaron las asambleas de dos horas en el Hospital de Río Grande

El gremio de la sanidad arrancó con asambleas de dos horas que se mantendrán en el transcurso de la semana. La medida, en reclamo de una mejora salarial, comenzó ayer y afectó a los servicios de turnos, rayos y laboratorio. ATSA aguarda una reunión con la gobernadora Rosana Bertone y no descarta recrudecer las medidas.

RIO GRANDE.- Ayer de 07:00 a 09:00, dirigentes y afiliados de ATSA iniciaron una nueva etapa de asambleas, que comenzó con una retención de Servicios en el Hospital Regional y que retrasó la entrega de turnos, el servicio de rayos y de Laboratorio.

La situación se va a prologar –según promete ATSA- e incluso no descartan recrudecer las medidas en caso de no tener respuestas de Gobierno a su reclamo salarial.

El gremio protesta de este modo ya que asegura es “insostenible” el incremento en sus salarios que recibieron los trabajadores de la salud, de 360 pesos.

De esta manera, la asamblea de trabajadores del Hospital comenzó a las siete de la mañana por dos horas y a partir de hoy, todos los días se va a mantener de esa manera.

El recrudecimiento de las medidas de protesta fue votado de forma unánime por los empleados que se manifestaron ayer en las puertas del Hospital.

En el hall central además de los trabajadores el espacio se encuentra empapapelado: “Porque somos trabajadores esenciales nos merecemos un salario digno, no limosna”, firma uno de los carteles de ATSA.

Alejandro Pérez, dirigente de ATSA señaló esta mañana en Fm Aire Libre que “se han bajado pallets en todos los ingresos al Hospital menos en la guardia, por si bajan las temperaturas y necesitamos calefaccionarnos cuando estamos afuera a manifestar”.

“Esto se va a ir dando con el transcurso de los días, está latente porque va a ir creciendo la protesta si no somos convocados por Gobierno, esperamos que esto se concrete porque ya presentamos una segunda nota para reunirnos con la Gobernadora de pedido de audiencia para ver si somos recibidos”, añadió.

Además indicó que se reclama ya que “cuando se dijo que se dio el aumento por decreto, era para que el trabajador recibiera el aumento, pero nosotros entendemos que 360 pesos de aumento en nuestro sector no es un aumento, es una tomada de pelo”.

Pérez no descartó que “con el transcurso de los días si no hay respuesta votaremos seguramente un recrudecimiento de las medidas, hay que ver que pasa esta semana. Es muy probable que se defina alguna otra medida, porque el trabajador entiende que si no somos convocados por Gobierno para revertir esta situación, obviamente esto se va a recrudecer por el tiempo”.

Asimismo remarcó que “es lamentable que el Ministro de Salud (Marcos Colman) diciendo que no van a dar un nuevo aumento, el debería reunirse con la comisión de salud de la Legislatura y manifestar este problema que tenemos con las guardas porque el sistema de salud, le guste a quien le guste se mantiene con la guardia, y ellos confunden el aumento del valor de la guardia con el aumento salarial”.

Pérez sostuvo que “es muy probable que mantengamos diálogo con los profesionales, si llegamos a tener una reunión con ellos podemos unificar el reclamo. Nosotros cuando hablamos de aumento salarial hablamos de todos, veremos qué pasa con el transcurso de los días, creemos que el Gobierno tiene que entender el reclamo justo que estamos haciendo”.

Los más perjudicados, como siempre, son los pacientes que llegan al Hospital. Andrés, contó que llegó al Hospital por un turno “a las cuatro y hay lugar pero cuando llega la hora de la entrega de turnos vienen varias personas en lugar de una” haciendo referencia a los “coleros”.

Raúl llegó todavía más temprano, a las 03.30 por un turno de pediatría. Hizo un nuevo intento como en los últimos tres días. “Los anteriores no había llegado porque los coleros se llevan todos los turnos”, explicó. Hoy llegó más temprano pero por la asamblea no llegó a tiempo a trabajar: “Trabajo por mi cuenta de manera informal y tengo que incumplir hasta en esa parte, en definitiva es algo que a todos no viene afectando”.

Él también vivió esta semana el problema de los coleros ¿Cómo se manejan quienes venden turnos? “De repente estoy octavo en la fila pero cuando comienza la entrega de turnos empieza a llegar gente de todos lados que nunca las había visto y resulta son parientes de ese que estaba en la fila y se agregan a sacar su turno”, lamentó.