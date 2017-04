Alamiro Vaporaki, nominado a mejor Jugador del Mundo

RIO GRANDE.- El fueguino Alamiro Vaporaki no puede cerrar aún su inolvidable 2016. A la Copa del Mundo de Futsal FIFA obtenida el año pasado en Colombia, al ser premiado con el premio Jorge Newbery de Oro, ahora se le suma la nominación que ha realizado Planet Futsal con el aval de la FiFA, donde se lo considera uno de los mejores diez jugadores del mundo y ahora va por el máximo galardón.

Junto al ushuaiense hay otros dos jugadores argentinos con la mismas chances de obtener semejante halago, Leandro Cuzzolino (Pescara, Serie A1 de Italia) y Pablo Taborda (Luparense, Serie A1 de Italia), también Campeones del Mundo, y donde como no podía ser de otra manera, se encuentra el portugués Ricardinho capitán de su selección y del Inter Movistar de España.

Además, también fueron nominados el brasileño Deives del Corinthians, el iraní Ahmad Esmaeilpour, los rusos Dmitri Anatolyevich Lyskov y Marcenio Ribeiro da Silva -éste último brasilero naturalizado-, y que ambos defiende al Gazprom-Ugra Yugorsk de la Liga de Rusia, Miguel Sayago Martín (Miguelín) de ElPozo Murcia de España, Rodrigo Hardy Araújo (Rodrigo) jugador de Carlos Barbosa de la Liga de Brasil.

Entre las ausencias, como siempre ocurre, la sorpresa pasa por la no nominación del brasilero naturalizado ruso, Eder Lima actual jugador de Gazprom UGRA, y quien tuvo un Mundial excelente, tanto que fue considerado como el segundo mejor jugador del campeonato detrás del argentino Fernando Wilhelm y por delante del iraní Ahmad Esmaeilpour quien fue medalla de bronce.

Vaporaki en dialogo radial con el programa “Entre Mate y Mate” que se emite por Aire Libre FM se mostró sorprendido por la designación: “La verdad que me tomó por sorpresa, el primero en comentarme mi nominación fue Santi Basile con quien concentro acá en San Juan -están jugando la Copa América de Futsal FIFA con Argentina-, la verdad que no lo podía creer, pero de inmediato me llegaron muchos mensajes de amigos y me dí cuenta que era verdad; estoy muy contento y sorprendido a la vez, no me lo esperaba”, decía el pivot fueguino.

A la hora de comentar lo que sentía al compartir esta distinción con otros jugadores de grandes nombres, Alamiro manifestaba: “es una alegría enorme, siento mucha emoción, felicidad, pero a la vez te vuelvo a repetir que estoy sorprendido por esta nominación, no sé si me lo merezco, la verdad que no sé quienes son los responsables de esta votación, pero la verdad que ahora me queda disfrutarlo, es algo muy lindo, otra cosa que me regala el deporte que amo y estoy súper feliz disfrutándolo mucho”, cerraba el goleador capitalino.

Ganan adentro y afuera

En su lunes libre, tras haberse metido en semifinales de Copa América, el plantel argentino tuvo una mañana solidaria y visitó el sector de Pediatría del Hospital de la ciudad de Rawson. Otros integrantes del equipo estuvieron en el estadio Aldo Cantoni brindando una charla con niños de las escuelas de futsal de San Juan.

Argentina ya está en semifinales de la Copa América y este martes enfrentará a Uruguay. Sin embargo, el equipo de Diego Giustozzi se siguió moviendo. Porque gana adentro y afuera de las canchas…

En la mañana del lunes, una delegación, encabezada por el Secretario de Deportes sanjuanino Jorge Chica, dirigentes de la Comisión de Futsal, el entrenador Diego Giustozzi, el capitán Fernando Wilhelm y varios jugadores, visitaron el sector de pediatría del Hospital de Rawson. Hubo regalos para los chicos internados y se vivió un clima de mucha alegría.

Al mismo tiempo, pero en la sala de conferencias del Estadio Aldo Cantoni de San Juan, el profe Esteban Piizi, junto a jugadores como Leandro Cuzzolino, Consatntino Vaporaki y Matías Rosa brindaron una charla para los chicos de las escuelas de Futsal locales.

Luego de la siesta, la agenda seguirá cargada para el equipo argentino que estará presente en el acto donde se colocará la Piedra Basal para la construcción del mini Estadio a las 18:30 hs en las instalaciones del CEF (La Granja). En dicho evento, estarán presentes el Gobernador de la Provincia de San Juan Dr. Sergio Uñac con parte de su gabinete y están invitadas todas las delegaciones participantes en la Copa América.