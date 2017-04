“Hace 35 años venimos cediendo a todo lo que piden los ingleses”

Cientos de riograndenses renovaron su apoyo a los veteranos y caídos en la tradicional vigilia, al conmemorarse 35 años del conflicto bélico. En su discurso, a cargo del veterano Carlos Vallejos, se reclamó al Gobierno Nacional endurecer la política exterior por Malvinas. Y sorprendió al rechazar el proceso de identificación de soldados argentinos en el Cementerio de Darwin.

RIO GRANDE.- “Suelen ser grises los dos de abril, duele este día”, dijo Carlos Vallejos, único orador de la Vigilia en representación del Centro de Veteranos “Malvinas Argentinas” de esta ciudad.

Anoche, cientos de riograndenses acompañaron una nueva Vigilia en el Monumento a los Caídos, al conmemorarse 35 años de la guerra de Malvinas.

“Hoy se conmemora una vez más el día de los veteranos y de los caídos, ése es el título que le da una ley, pero en Río Grande esta conmemoración no se da porque lo estipula una ley. Acá se da porque los veteranos de Malvinas, junto a ustedes, nuestras autoridades y el pueblo de Río Grande, nos unimos para recordar a nuestros héroes”, remarcó Vallejos.

El veterano recordó que “hace 35 años cientos de jóvenes murieron en la guerra de Malvinas y otros cientos se suicidaron después”, destacando además a los “heridos y civiles afectados de ambos bandos”.

“Pasaron 35 años y no hubo ningún avance diplomático entre las partes, Gran Bretaña sigue negándonos la soberanía y, sin embargo, obtiene beneficios del mar como si esto le perteneciera”, reprochó.

En ese sentido, Vallejos sostuvo que “nuestros gobernantes de turno reiteran el reclamo diplomático cada año, y ambos gobiernos usan el tema como más les conviene, distrayendo a sus respectivos pueblos. Mientras tanto, nosotros recordamos”.

“Y recordamos a los verdaderos héroes de Malvinas, a nuestros muertos por la Patria, que tienen nombre y apellido y que no fueron víctimas de ninguna dictadura como se anda diciendo por ahí. Ellos dieron lo más sagrado que Dios puso en el hombre, la vida, y ni aun así no los dejan descansar en paz”, remarcó.

El veterano recordó el proceso de ‘desmalvinización’ que atravesó nuestro país con los jóvenes que pelearon en las islas, y si bien destacó que esa situación “con el paso de los años se fue revirtiendo”, cuestionó que “con las políticas actuales están amenazando con volver”.

“La causa Malvinas no es pertenencia de un solo grupo de argentinos, no es pertenencia de nosotros los que volvimos; la causa Malvinas es de la Argentina toda, de todo el pueblo, pues por ella se derramó sangre de sus hijos y la inmensa mayoría de los que tuvimos la suerte o la desgracia de volver, los veteranos de guerra de Malvinas que no pudimos cumplir con el sagrado juramento de defenderla hasta perder la vida, nosotros, los que están parados a mi derecha y frente a ustedes, y también toda la sociedad, tenemos un sentimiento postergado, una razón excluida y una memoria muy frágil respecto a Malvinas y muchas cosas más”, indicó.

Críticas a Nación

Vallejos mencionó especialmente la política exterior del Gobierno nacional en torno a la cuestión Malvinas, apuntando contra la canciller Susana Malcorra.

“Para esta Canciller la defensa de Malvinas no es opcional, es lo que manifestó entre otras cosas días antes de asumir, y en retrospectiva tildó al Gobierno anterior de haber adoptado posiciones muy duras al respecto. Dijo que se hizo del tema Malvinas un tema totalmente preponderante en sí mismo, y que no siempre se logra lo máximo endureciendo las posiciones. Todo esto lo dijo aún antes de asumir como canciller en diciembre de 2015”, repasó.

Y se preguntó si la cuestión Malvinas no es un tema preponderante en sí mismo. “Yo tenía entendido que sí, que lo es, porque es una cuestión de Estado y tiene que ser tratado como tal”, señaló.

“¿Cómo no endurecer posiciones? Si hace 35 años que venimos cediendo a todo lo que piden los ingleses, y damos, y damos, y hasta ahora de los nueve cancilleres que la precedieron, ella inclusive, ninguno probó una estrategia distinta más que la de ceder antes las exigencias británicas”, afirmó.

Apuntó además contra los convenios bilaterales que se firman entre ambos países y “que nunca son ratificados por el honorable Congreso de la Nación”, criticando que “tampoco ningún congresal les pida o mejor dicho les exija que ratifiquen ante ellos los tratados o convenios que son después, mucho después, ratificados entre gallos y medianoche por el Congreso, y siempre beneficiando a Gran Bretaña”.

“Así vamos dejando más y más en el camino”, lamentó.

Identificación de soldados

Sorpresivamente, Vallejos planteó su rechazo a la identificación de los soldados que descansan en el Cementerio de Darwin, viejo reclamo de familiares de caídos en la guerra.

“El hecho de que las autoridades políticas nacionales consideren NN a nuestros hijos muertos por defender a la Patria, nos muestra a las claras cómo se están manejando en la cuestión Malvinas”, dijo.

Y sobre el final de su discurso citó un poema del escritor Armando Antúnez, llamado “Nuestros héroes”, donde se plasma esa negativa a la identificación de los 237 cuerpos que yacen en tumbas con la inscripción “Soldado argentino solo conocido por Dios”.

“…héroes de mi Patria, no están olvidados, la Patria bien sabe quién la defendió, no son NN, son nuestros soldados, son nuestros hermanos, sabemos quiénes son, nada modifica que no tengan un nombre la cruz que señala una tumba hoy, dejen a los héroes allá en ese sitio que ellos eligieron para descansar, no toquen sus tumbas, es un sacrilegio…” señala uno de los fragmentos del poema leído por Vallejos.

“Gobernantes de nuestra Nación, la Patria es una sola y hay que respetarla y quererla porque es lo único que tenemos, y que tendría que unirnos y hacernos sentir orgullosos de ser argentinos, y ella, la Patria, es lo que somos”, reclamó.