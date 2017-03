Vuoto habló de enfrentar batallas que “cuando unificamos a dónde queremos ir las ganamos”

El intendente Walter Vuoto ratificó el rumbo y su política de gestión frente al Municipio y ante los que critican dijo que “no nos perdonan sostener y hacer lo que siempre pensamos y por lo que siempre luchamos, que es la ampliación de derechos; no nos perdonan nuestra coherencia ideológica; no nos perdonan nuestro peronismo”.

USHUAIA.- El intendente Walter Vuoto, junto a todo su gabinete, repasó los principales avances y aquellos aspectos que aún restan mejorar en su gestión de gobierno y puso en valor el trabajo político que se llevó adelante con el equipo completo de gestión. “A veces perdemos de vista que, pese a enfrentar todas las batallas en estos 14 meses, cuando unificamos a dónde queremos ir, las ganamos a pesar de todos los intereses que se nos ponen frente”.

En instalaciones del CEPLA, Vuoto reunió a los integrantes del gabinete ampliado, empleados municipales, autoridades de la Sociedad del Estado y de los Poderes de la ciudad. También participaron los diputados nacionales Matías Rodríguez y Martín Pérez, representantes de organizaciones y vecinos que acompañan la gestión.

El Intendente dijo que “muchas veces, nosotros somos demasiado autocríticos, siempre discutimos sobre las cosas que hacemos mal y cómo mejorar. Y seguramente hay muchísimas cosas para mejorar, y lo sabemos. Sin embargo, esa autocrítica y esa rigidez con nosotros mismos hace que, muchas veces, se pierda de vista la gestión que hemos hecho entre todos y todas y a veces discutamos más sobre lo malo, que sobre lo bueno”.

Al hablar de los objetivos “muy importantes” alcanzados, enumeró la política de distribución de tierras tras 20 años de generarse la burbuja inmobiliaria, los colectivos nuevos en la ciudad después de 15 años; el ordenamiento de la administración y sinceramiento de las cuentas; las políticas sociales desarrolladas y las obras de reconstrucción, aún “en medio de la tormenta”.

Sobre las tierras, dijo que el Estado va a entregar, después de 20 años, un terreno de más de 350 metros cuadrados con servicio. “Y vamos a entregar, sólo en el primer año y medio de gestión, 570 lotes con tendido de tendido de servicios contra 420 lotes sin servicios, que entregaron en ocho años de la gestión anterior”.

Al hablar del servicio de colectivos en manos del Estado municipal, recordó que “cuando empezamos a soñar con los colectivos, muchos nos decían que estábamos locos. Y ahí tienen, estamos con colectivos nuevos, con garitas calefaccionadas, con luz y, a tan solo dos semanas de estar en la calle, duplicamos el corte de boleto”.

Vuoto consignó en su balance que “también hemos subido muchísimo la percepción de la limpieza de la ciudad con 700 toneladas que se limpiaron, porque la vemos cuando caminamos nuestra ciudad”.

El Intendente también se refirió a las obras de repavimentación de calles y de la ampliación de un tramo de la calle Perito Moreno, señalando al respecto que desde la oposición “quisieron poner en duda la transparencia de esta gestión con la segunda obra vial más importante de la ciudad, hecha en nuestro segundo año de gobierno municipal, con una deuda heredada, con baja en la coparticipación, con ahogo por parte de la Provincia que no nos envía los fondos que nos corresponden”.

Vuoto apeló a poder expresar que el desarrollo de la gestión se orienta a la transformación desde un Estado que empezó a ver aquello que “estaba invisibilizado por el Gobierno provincial y por aquello que asumía el anterior Gobierno nacional y que hoy dejó de hacerse cargo”, como en el caso de los adultos mayores y las prestaciones del PAMI. Muchas de las políticas que antes prestaba el organismo nacional ahora lo asume el Municipio.

Dijo que “nosotros no ajustamos, no echamos a nadie y la Secretaría de la Mujer invierte 539 pesos por mujer, cuando Nación invierte 8 pesos y la Provincia cero peso. Esos son los resultados que hay que ver”.

Al hacer el cierre de la jornada de balance de gestión y ratificar el rumbo de las políticas públicas, Vuoto dijo que “no nos vamos a correr de lo que siempre sostuvimos, no nos vamos a apartar de la independencia económica, de la soberanía política y de la justicia social. Por eso, también nos facturan la coherencia, no nos perdonan sostener y hacer lo que siempre pensamos y por lo que siempre luchamos que es la ampliación de derechos; no nos perdonan nuestra coherencia ideológica; no nos perdonan nuestro peronismo”, cerró y ratificó el rumbo de las políticas públicas.