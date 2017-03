“Voy a convocar a los intendentes y estará en ellos concurrir o no”, aseguró la Gobernadora

Así lo sostuvo Rosana Bertone, en relación a la convocatoria al diálogo a los intendentes Melella y Vuoto formulado durante la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura. Dijo que formalizará la invitación tras las paritarias con los gremios estatales. “Estará en ellos concurrir o no, pero en nosotros está siempre la voluntad convocar al diálogo”, advirtió.

RIO GRANDE.- La gobernadora Rosana Bertone confirmó que convocará a los intendentes Gustavo Melella (Río Grande) y Walter Vuoto (Ushuaia), tal como lo anticipó durante su discurso en la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura.

Especificó que esa convocatoria se formalizará una vez “que finalicemos estas semanas del inicio del ciclo lectivo, la finalización de las paritarias y posterior a la emisión de los bonos” de deuda, que debe sancionar la Legislatura.

“Estará en ellos concurrir o no, pero en nosotros está siempre la voluntad convocar al diálogo, buscar propuestas de agenda con puntos concretos de trabajo”, afirmó.

Bertone lamentó los “ataques y la presión tremenda en las redes sociales que venimos percibiendo en este último tiempo”, y se diferenció señalando que desde el Gobierno “no presionamos y el que quiere trabajar con nosotros puede hacerlo libremente”.

“Es lamentable que se maneje la política de esta manera, pero nosotros vamos a tratar de estar un poco más alto porque es la responsabilidad que tengo como Gobernadora”, agregó.

Bertone dijo que aspira “a no caer en las cuestiones que nos quieren generar o provocar, y estar un paso más arriba en función de resolver los problemas concretos de la gente”, poniendo como ejemplo las disputas que surgen entre Gobierno y Municipio por gestiones en la Margen Sur.

“No podemos ir a los barrios a disputarnos el territorio como si fuera esto es mío o esto es tuyo, porque creo que todos los ciudadanos son libres de poder elegir si quieren militar políticamente o si no quieren estar”, sostuvo.

Sin embargo, dejó en claro que, a su entender, “los intendentes llevan adelante estas prácticas”.

“Aspiramos a que las dejen de llevar adelante y que nos podamos poner de acuerdo y trabajar en conjunto. Me he caracterizado siempre en la política por tener una actitud positiva y trabajar, eso después te da los resultados. No me he caracterizado por hacerle zancadillas a nadie o poner palos en la rueda”, concluyó.