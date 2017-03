Un stand para concientizar sobre Asperger y TEA

RIO GRANDE.- Un nutrido grupo de padres integrantes de Desarrollo Pleno Para Nuestros Hijos, Asperger Río Grande y Padres TEA Río Grande, participan de la Carpa de la Dignidad con un stand que busca concientizar a los visitantes mediante información y folletería.

Una de las mamás presente en el stand, Andrea Ferrario, dialogó con El Sureño y contó que lo que se busca es concientizar sobre Asperger y TEA (Trastorno del Espectro Autista).

Aseguró que los grupos de padres se encuentran en la búsqueda permanente para que la provincia adhiera a la Ley Nacional N°27043. “Que la provincia adhiera a esta ley nacional nos traería muchos beneficios y nuestros hijos podrían contar con una mejora en su calidad de vida; que es lo que nosotros buscamos y es lo que busca cualquier padre para con sus hijos, ya que contaríamos con una cobertura total en las obras sociales además de más posibilidades para que nuestros hijos sean atendidos de manera temprana”, señaló. Explicó además que las obras sociales no cubren los tratamientos y, “en especial, no se cubre los tratamientos para la detección precoz, ya que para llegar a una detección cada padre debe realizar todo el tratamiento y pagarlo de su bolsillo porque no está contemplado en muchas de las obras sociales, lo que, para muchos, es un gasto que no pueden afrontar o bien les cuesta mucho”.

Cabe destacar que al momento de la inauguración de la Carpa de la Dignidad, la gobernadora Rosana Bertone visitó el stand y charló con los padres que estaban presentes quienes les manifestaron su petitorio.

Por su parte, otro de los padres presentes, Daniel Frugotti, le explicó a El Sureño que si Tierra del Fuego adhiere a la ley nacional, la provincia recibiría partidas presupuestarias que se podrán utilizar para realizar diagnósticos, estadísticas, investigaciones y capacitaciones, entre otras cosas. “Significaría que se podrían realizar programas para la atención y detección precoz o la sospecha de TEA y, de esta manera, se podría acceder a un tratamiento acorde, inmediato e integral de manera temprana que es lo que pretendemos”.

Frugotti entendió que si bien en la provincia existen instituciones como el Hospital de Río Grande y el Centro de Salud Mamá Margarita con profesionales capacitados para realizar estudios y tratamientos, “el problema es que existe muy poca gente especializada para atender a la gran cantidad de personas con esta problemática y eso influye en el diagnóstico y, por consiguiente, en el tratamiento”.