Según la encuesta más 360 mujeres sufrieron violencia obstétrica en Tierra del Fuego

El jueves 9 de marzo se presentó en Río Grande el primer índice de violencia machista de Argentina. Ésta y otras estadísticas están basadas en las respuestas recibidas por más de 59 mil mujeres de todo el país, a una encuesta anónima.

RIO GRANDE.- La periodista Ingrid Beck, una de las fundadoras del movimiento Ni Una Menos; y Martín Romeo, especialista desde hace más de 10 años en el campo de estadísticas, presentaron los resultados de la encuesta “Argentina cuenta la violencia machista” el miércoles 8 de marzo en Ushuaia, y jueves 9 en Río Grande.

El proyecto fue desarrollado sin financiamiento de institución, empresa u organismo oficial. Los resultados pueden consultarse de forma gratuita en el sitio www.contalaviolenciamachista.com.

Los resultados muestran que ninguna de las prácticas descritas se ubica por debajo del 47% de incidencia, para una situación experimentada. Las situaciones de acoso en espacios públicos y privados, la violencia cotidiana llegan a una incidencia del 97%. además, las situaciones de violencia con mayor incidencia se caracterizan, por haber sido vividas en más de 5 oportunidades.

Ingrid Beck, manifestó: “La realidad de la violencia machista es absolutamente transversal y federal. El panorama es un desastre en toda la Argentina. En Tierra del Fuego y en Jujuy, y en la ciudad de Buenos Aires. No hay lugar que se salve. Venir acá a contar, tiene que ver también con contar que Tierra del Fuego forma claramente parte de la Argentina y en este problema social es parte de lo que nos pasa a las mujeres a lo largo y a lo ancho de todo el país”.

Durante la presentación en Río Grande la periodista aseguró que quedó muy impresionada con la concurrencia que tuvo la presentación de los resultados de la encuesta, en ambas ciudades: “Se ve que es un tema que interesa, eso es un enorme paso para empezar a trabajar sobre estos temas desde la sociedad civil”.

Además, Beck y Romeo recibieron reconocimientos desde la Legislatura Provincial, y desde el Municipio de Río Grande, que declaró el trabajo de interés municipal.

En cuanto a su propia experiencia al momento de completar la encuesta, Beck confesó que recorrer la historia le hizo repensar muchas situaciones que ella misma tenía naturalizadas: “A mí me resultó una herramienta muy interesante y muy útil para poder tomar consciencia -resaltó- para poder pensarme como víctima. Y profesionalmente todo lo que es la construcción del movimiento de mujeres, el reclamo del movimiento de mujeres”.

En Tierra del Fuego, 400 mujeres respondieron a la encuesta de 185 preguntas, dando como resultado un índice de violencia obstétrica mucho más alto que en el resto del país: “La violencia obstétrica es la violencia que se ejerce sobre las mujeres durante el embarazo, el parto y el postparto: no informarlas, no permitirles elegir o tomar decisiones sobre su cuerpo y la manera en que quieren llevar su embarazo, parto y puerperio. Desde hacerte sentir que no entendés nada hasta someterte a prácticas intervencionistas que no son necesarias, y este tipo de violencia es ejercido tanto por varones como por mujeres, porque la mayoría de las enfermeras, parteras, son mujeres”, explicó la periodista.

Y agregó: “En el total general del país da alrededor de un total de 77% de incidencia de violencia obstétrica, sobre las casi 60 mil mujeres que respondieron la encuesta. En Tierra del Fuego, es más de un 90% , casi 20 puntos de diferencia con el total nacional”.

En cuanto a la posibilidad de empezar a revertir esta situación, Bek reflexionó: “Creo que todo se empieza por la educación, para que las nuevas generaciones no se críen con este patrón machista de vida y de cultura que tenemos todos y todas nosotras que somos más grandes, y después con políticas públicas. Hay responsabilidades que el Estado tiene que cumplir”.