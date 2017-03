Se inauguró un nuevo mural en honor a Rodolfo Walsh

El mural de Rodolfo Walsh estará en la plaza José Luis Cabezas, en Chacra II. El mismo fue elaborado por estudiantes del Colegio Polivalente de Arte.

RIO GRANDE.- Ayer sábado 25 de marzo se inauguró en la Plaza José Luis Cabezas un nuevo mural en honor al Periodista Rodolfo Walsh. Ayer, además de cumplirse 40 años de la desaparicióon de Walsh, se conmemoró el Día del Trabajador de Prensa, en honor al estatuto del El Estatuto del Periodista Profesional, cuyo decreto es del 25 de marzo de 1944.

Con la presencia periodistas, autoridades el ámbito provincial y municipal, además de la docente Romina Martínez y sus alumnas, se dejó inaugurado formalmente el mural, que elaboraron estudiantes del Centro Polivalente de Arte.

“Rodolfo Walsh como periodista es sumamente importante, es un ejemplo de lo que tiene que ser el periodismo. Nosotros teníamos acá el monumento a José Luis Cabezas, pero su lucha representa más al reportero gráfico. Quienes escribimos y buscamos la información muchos de nosotros nos sentimos identificados con el testimonio que dio Rodolfo Walsh, no solo a través de sus obras, sino a través de su vida. Leer la Carta a las Juntas Militares que escribió Rodolfo Walsh es un anticipo de todo lo que iba a ser la dictadura, y una excelente denuncia, que le costó la vida. Lejos estamos de ser como él, pero creo que es la meta a la que tenemos que apuntar todos los periodistas”, expresó Yolanda Dips, representante del gremio de Prensa.

Además, Dips agradeció a la profesora Martínez, y a los alumnos del Centro Polivalente de Arte, al diputado Oscar Martínez que financió la obra. “Agradezco también a la juventud de la unidad solidaria de los trabajadores, que estuvieron trabajando con el tema del blanqueo de la pared, y colocando los cerámicos, y a toda la comunidad, a la gente que hace grafitis y murales que no lo han tocado, y espero que siga así”, agregó.

Además la Periodista resaltó: “Hoy 25 de marzo, es el día del trabajador de prensa, quizá muchas veces le damos más importancia al periodista, pero trabajador de prensa somos los que trabajamos en los diarios, en la redacción, en las radios, en la televisión, el que escribe, saca fotos, diagrama, hasta el que limpia. Todos somos trabajadores de prensa y todos estamos en una situación precaria en lo laboral. Si no nos juntamos y empezamos a luchar juntos, nos van a seguir poniendo el pie en la cabeza, y por otro lado exigirle al Ministerio de Trabajo, que haga cumplir las leyes”

Entre otros reclamos, Dips, resaltó el estado actual de los sueldos para los trabajadores de prensa en medios locales, que son muy inferiores a la canasta básica familiar. “Estamos ganando menos que cualquier otro trabajador, tenemos gente que tiene títulos universitarios y terciarios, gente que se viene formando en la calle hace muchos años, y no hay un reconocimiento al trabajo del periodista.

Y hasta que no hay un reconocimiento al trabajador de prensa como tal, los medios van a seguir teniendo una cobertura de los hechos mediocre, porque un trabajador que tiene que estar en cinco trabajos a la vez, no puede dedicarle el tiempo que necesita. Hoy no encontramos investigación en los medios. Y lo que hay bueno, es porque la gente le pone más voluntad de la que debiera, por lom que le pagan”, concluyó.