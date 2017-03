Se Creó la Defensoría Municipal, en el área de Promoción Social

Es la primera Defensoría Municipal a nivel nacional. Estará a cargo de la doctora María Isabel Arteaga y dependerá de la Secretaría de Promoción Social. Su función será patrocinar legalmente vecinos de Río Grande que no puedan costear un abogado.

RIO GRANDE.- Ayer por la mañana se firmó el decreto para la creación de la Defensoría Municipal. La misma tendrá categoría de Dirección municipal, y la defensora será la doctora María Isabel Arteaga. Además, se creará también un observatorio de datos oficiales sobre casos de vulneración de derechos.

Durante el acto de presentación de la nueva Dirección, tanto la secretaria de Promoción Social, Analía Cubino, como el intendente Gustavo Melella, coincidieron en la necesidad de institucionalizar un trabajo de asesoramiento legal y técnico que el área venía realizando junto a otras instituciones. La defensora Municipal, María Isabel Arteaga, sostuvo que el área a su cargo trabajará de manera integral, tanto en el patrocinio jurídico como en garantizar el pleno cumplimiento de derechos de los vecinos que recurran a ella.

“Gracias al Colegio de Abogados, que hace un muy buen asesoramiento, al defensor oficial, que la verdad que hay resaltar el gran trabajo que hace y la sobre carga de trabajo que tienen. Llegaba un punto donde quedábamos estancados con algunas cuestiones, que era el acompañamiento jurídico. Entonces estuvimos pensando de qué manera el estado, el municipio, puede estar acompañando desde el patrocinio legal. Estuvimos charlando y venimos hace dos meses, qué podía hacer Municipalidad. Y es así que en el día de hoy, vamos a firmar un decreto, donde ponemos en funciones una nueva área municipal. Que es la Dirección de la Defensoría Municipal”, anunció el intendente Gustavo Melella.

Cómo acercarse

Los casos que soliciten patrocinio legal de la Defensoría Municipal ingresarán a través de la Secretaría de Promoción Social. Además, en pocos días se difundirá una línea telefónica gratuita 0 800. Éste servicio estará disponible las 24 horas.

La Defensora Municipal representará legalmente a los vecinos que, por su situación social o económica no puedan acceder a un abogado o a un estudio jurídico que los patrocine. La Dirección de la Defensoría Municipal dependerá de la Secretaría de Promoción Social. Y a su vez, tendrá una Coordinación, un área administrativa y un área denominada Departamento Observatorio que se ocupara de obtener, clasificar y difundir datos respecto de las intervenciones realizadas, a fin de comenzar a generar estadísticas locales y específicas.

“Esto no es competencia con el Colegio de Abogados ni con el defensor, todo lo contrario, esto es trabajar juntos, alivianar la carga. Nos pasa a veces que un compañero nuestro, un trabajador social, va a una casa y se da cuenta que no es sólo un pedido de subsidio, que hay algo más que pasa. Y se le da todo el acompañamiento de la muni, pero a veces no tiene la fuerza, no se anima o no tiene el recurso económico para buscar un patrocinio legal. Entonces el estado va a ocupar ese lugar. El estado pone sus recursos humanos, institucionales al servicio del que menos tiene y del que más sufre”, manifestó el Intendente.

“Esta es una figura muy innovadora, sabemos que hay áreas similares en algunos lugares de Latinoamérica, pero es la primera en el país”, resaltó Analía Cubino, secretaria de Promoción social.

Cubino también resaltó: “Apelamos a que todos sigamos trabajando en red. Todas las posibilidades, las figuras que sean necesarias siempre van a ser válidas, esta es una más. Con toda humildad, queremos llegar a hacer un trabajo serio, planificado y que podamos también investigar y generar datos sobre estos temas”.

Y continuó: “A aquel que está siendo afecto en el ámbito económico, social, se le está vulnerando un derecho. Aquella mujer que fue víctima de violencia y no llegó a completar su educación también tiene otros derechos vulnerados. Vamos a trabajar de manera integral no solo en la recepción de la denuncia o el pedido de ayuda sino también en poder dar, en el corto plazo, soluciones que hagan que esa persona vuelva a ponerse de pie. Esto es lo que pretendemos”.

Cubino recalcó que la Defensoría también continuará trabajando con los vecinos que hasta ahora recibían asesoramiento del área. “Queremos cada persona sepa que esto está a disposición, aquel que no pueda pagar su patrocinio o que llega a la denuncia, pero después se queda ahí. Porque a veces esto redobla la violencia, alguien que fue víctima de violencia, o discriminación y solamente llegó a la denuncia que es muy importante pero no es todo, muchas veces es doblemente vulnerado en sus derechos”, expresó.

En cuanto a la función de cada área de esta nueva Dirección, se aclaró que el Departamento Observatorio se pondrá en marcha como un espacio de investigación y publicación de datos sobre la temática. Éste Observatorio trabajará con un equipo interdisciplinario, tomando y generando datos estadísticos. “Vamos a estar convocándolos todo el tiempo para que puedan ver también nuestro desempeño, destacó Cubino.

La Defensoría abordará los casos, en principio, desde cuatro ejes: Discapacidad, Violencia de Género, Diversidad, y Niñez y Adolescencia. “Esto no se va a trabajar aisladamente, pero se dividen a los efectos de que los especialistas puedan abordar las temáticas”, aclaró.

La Defensora Municipal manifestó: “El trabajo va a ser con la persona, porque tenemos la vulnerabilidad de todas estas personas que vienen necesitamos que la persona vuelva a la sociedad de forma íntegra”.

Y agregó: “Yo vengo trabajando desde el año 2010 con víctimas de violencia, y podemos decir que con un acompañamiento, la persona logra volver a la sociedad, íntegra y con sus familias. Porque nos ha pasado que tenemos casos de violencia en dónde muchas veces se han tomado medidas muy drásticas de sacarles los menores. Y hemos trabajado con las instituciones para que, sobre esa situación, la mujer no quede doblemente violentada por las instituciones. Porque a una mamá que le saquen los hijos es terrible. Y hoy cuando te mandan las fotos y las ves que están con los hijos, esa mamá hoy ayudada por el estado no se encuentra más vulnerada. Y ese era el mensaje, no desde el problema, sino que se puede”.